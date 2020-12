Wolfsburg derrota Stuttgart por 1 a 0 e é o quarto colocado no Campeonato Alemão - ( Foto: Estadão )

Com um gol do atacante croata Josip Brekalo, aos quatro minutos do segundo tempo, o Wolfsburg derrotou o Stuttgart, por 1 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Com os três pontos, o Wolfsburg alcançou os 24 e assumiu a quarta colocação na competição, ultrapassando o Borussia Dortmund (22), derrotado na rodada pelo Union Berlin, no sábado.

A liderança é do Bayern de Munique, com 30 pontos, seguido por Bayer Leverkusen e RB Leipzig, ambos com 28. O Stuttgart ocupa apenas a sétima colocação, com 18 pontos ganhos.

Em outro jogo da rodada, entre duas equipes que tentam fugir das últimas colocações, o Freiburg, em seu campo, goleou o Hertha Berlin, por 4 a 1. Com isso, a equipe subiu para o décimo lugar, com 17 pontos, enquanto os visitantes seguem com 13, na 14ª posição.

Grifo abriu o placar para o Freiburg, aos sete minutos de jogo. Todos os outros gols saíram na etapa final. Lukebakio empatou aos sete, mas Demirovic, aos 17, Gulde, aos 22, e Petersen, aos 49, de pênalti, garantiram importante triunfo para os anfitriões.