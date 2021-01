West Ham marca no fim e encerra série invicta do Everton no Campeonato Inglês - ( Foto: Estadão )

O Everton perdeu em casa, nesta sexta-feira para, o West Ham por 1 a 0 e teve interrompida a sequência de seis jogos sem derrotas no Campeonato Inglês. Apesar de o time estar descansado por não ter precisado atuar na segunda-feira, não teve boa atuação e teve a derrota decretada por um gol sofrido nos minutos finais, anotado pelo meia checo Tomas Soucek.

Após iniciar a rodada na quarta posição, o Everton deixa escapar a chance de diminuir a distância de quatro pontos para o líder, o Liverpool. Além disso, corre o risco de ser ultrapassado por outros adversários. O resultado positivo faz o West Ham encerrar o jejum de quatro rodadas. O time londrino vinha de três empates e uma derrota e ocupa a décima posição com 26 pontos.

Dentro de casa, o Everton tinha a favor o fato de não ter jogado na segunda-feira, já que a partida contra o Manchester City foi adiada por causa de casos de covid-19 no time adversário. Mas apesar do descanso, a equipe não conseguiu atuar com intensidade e pouco levou perigo ao time adversário. A única chance clara de gol no primeiro tempo foi um chute do brasileiro Bernard defendido pelo goleiro irlandês Randolph.

Após o intervalo, o West Ham evoluiu e passou a levar mais perigo. O goleiro Pickford teve muito trabalho, enquanto o seu time não conseguia subir ao ataque. A pressão da equipe visitante deu resultado aos 41 minutos da etapa final, após Soucek completar para o gol chute de Cresswell que ia para a linha de fundo. O gol sofrido no fim deixou pouco tempo para o Everton reagir.

Após entrarem em campo no primeiro dia do ano, os dois clubes vão ter pelo menos uma semana de descanso até o próximo compromisso. Ambos terão compromissos pela Copa da Inglaterra. No dia 9, o Everton recebe o Roterham, da segunda divisão, enquanto em 11 de janeiro o West Ham vão encarar como visitante o Stockport County, da quinta divisão.