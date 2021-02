Vini Locatelli deixa Chapecoense e assina com a Ponte Preta até o fim da Série B

Vini Locatelli - Foto: Márcio Cunha/ACF

A segunda-feira foi de novidade na Ponte Preta. O meia Vini Locatelli, ex-Chapecoense, que já vinha treinando com o elenco em Itu, assinou contrato e virou o novo reforço do time campineiro até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vini Locatelli era dado como certo na Ponte há mais de dez dias, mas questões burocráticas atrasaram a oficialização. O jogador vinha tendo o nome ligado à Ferroviária, mas o próprio presidente do time de Araraquara, Carlos Salmazo, negou o interesse no atleta. Para ceder ao clube alvinegro, a Chapecoense ficou com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador.

Revelação da Chapecoense, Vini Locatelli tem 22 anos e chegou a ser pretendido também pelo CRB, que será adversário da Ponte Preta na Série B. Na Ponte, o atleta chega para substituir Vinícius Zanocelo, que foi negociado com a Ferroviária.

Até aqui, a Ponte oficializou as contratações dos meias Renan Mota e Thalles, o zagueiro Ednei, além dos atacantes Bruno Michel e Paulo Sérgio.

Esta será a primeira experiência de Vini Locatelli fora da Chapecoense. Promovido ao profissional em 2019, o meia de 22 anos foi rebaixado no Brasileirão daquele ano, mas deu a volta por cima com o acesso e o título da Série B.

Na última temporada, Vini Locatelli disputou 26 partidas e não balançou as redes. Ao todo, no profissional, o meia tem 33 jogos e dois gols marcados.

Durante a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, em junho do ano passado, o meia foi sondado pelo Athletico-PR, mas a Chapecoense bancou sua permanência.