Vice do Atlético-MG festeja derrota do Cruzeiro: 'Ruína ainda não está completa'

O calvário do Cruzeiro, que perdeu de virada para a Ponte Preta, terça-feira à noite, em Campinas, e ficou ainda mais distante do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, é motivo de comemoração para o vice-presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido da Cunha. O dirigente vibrou com o revés do arquirrival na Série B e aproveitou a ocasião para provocar o clube celeste.

Minutos antes da derrota do Cruzeiro, Lásaro da Cunha havia escrito em seu perfil no Twitter que a ruína do Cruzeiro "ainda não está completa". Em seu comentário, ele voltou no tempo e lembrou da opinião de um amigo, que havia sugerido, há dois anos, que o Atlético-MG deveria seguir a linha de gestão do maior rival, que, na época, acabara de ganhar o Campeonato Mineiro.

"Há cerca de dois anos quando perdemos o Campeonato Mineiro na 'mão grande' fui na época questionado por um amigo atleticano, dizendo que o Galo deveria imitar o tal clube, contratando a qualquer preço etc. Disse a ele na época: 'aquilo lá vai explodir'. Espere A ruína ainda não está completa", afirmou o dirigente.

Questionado por um internauta se havia acordado feliz após o revés do Cruzeiro na Série B, o vice do Atlético respondeu em tom de brincadeira: "Feliz não. Próximo do 'céu'....rs."

O time da Toca da Raposa vive uma sobreposição de crises, financeira, técnica e administrativa desde a temporada passada, decepciona em campo e deve passar o centenário fora da elite do futebol brasileiro. O clube tenta se reestruturar, mas os resultados em campo indicam que vai permanecer mais um ano na segunda divisão nacional.