Vasco peca por falta de efetividade e perde para o Volta Redonda no Carioca

Mais uma vez com o elenco sub-20, o Vasco jogou bem, criou chances, mas foi punido pela falta de efetividade. Na noite deste sábado, foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada da Taça Guanabara. O único gol só saiu aos 38 minutos do segundo tempo, com João Carlos, após amplo domínio dos visitantes.

Com o resultado, o Vasco segue sem pontuar no Campeonato Carioca e está na parte de baixo da tabela. O Volta Redonda, por outro lado, vinha de empate e chegou a quatro pontos, assumindo provisoriamente a vice-liderança.

Na terceira rodada, o Vasco entra em campo no sábado, às 18h, diante do Nova Iguaçu, que mandará o jogo em São Januário, estádio vascaíno. No domingo, às 15h30, o Volta Redonda visita a Portuguesa no Luso Brasileiro.

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo, com o Vasco tendo muito mais volume de jogo. Logo no começo, MT cruzou e a bola quase chegou em Gabriel Pec na segunda trave. O Volta Redonda não conseguiu criar muitas chances, tanto que só chegou ao gol adversário aos 26 minutos. No lance, Luiz Paulo chutou muito forte da esquerda e a bola passou por cima, com perigo.

O Vasco continuou em cima e chegou bem aos 29, quando Lucas Figueiredo arriscou e a bola passou perto da trave. Os mandantes responderam novamente e testaram o goleiro Lucão. Bruno Barra chutou firme, de fora da área, e o goleiro vascaíno precisou defender de manchete.

As melhores chances do primeiro tempo foram criadas nos minutos finais e o Vasco só não saiu à frente do placar por conta da excelente atuação do goleiro Andrey, que fez duas grandes defesas em chutes de Laranjeira, destaque do lado cruzmaltino. Aos 38, o atacante ficou com rebote na entrada e, sem deixar a bola cair, chutou bonito. Depois, arriscou de longe, Andrey desviou e contou com a sorte para a bola bater na trave.

No segundo tempo, a chuva ficou mais forte, o que diminuiu a qualidade do jogo e as chances de gol criadas dos times. Depois que diminuiu, o Vasco quase marcou com Arthur, aos 31 minutos. Ele ganhou no alto do goleiro, que saiu mal e a bola caminhava para bater na trave e talvez entrar, mas o zagueiro Gabriel afastou.

Logo em seguida, Gabriel Pec fez excelente passe na esquerda, com uma cavadinha, para Arthur, que girou bem e chutou de esquerda para defesa do goleiro, que estava bem posicionado. Em outro lance, MT deu lindo passe por cima para Tiago Reis, que invadiu a área e chutou cruzado, para fora.

E no final do jogo, aos 38 minutos, a falta de efetividade do Vasco foi duramente punida. Após cobrança de lateral pela direita, a bola foi cruzada para a área e encontrou João Carlos. Mesmo com dois marcadores próximos, ele conseguiu dominar no peito e chutar para abrir o placar. Abatido, o Vasco não teve forças para buscar o empate nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 VASCO

VOLTA REDONDA - Andrey; Oliveira (Marcos Bebê), Davison, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Wallisson) e Luciano Naninho (Julinho); Gabriel Silva (Caio Vitor), João Carlos e Alef Manga (MV). Técnico: Neto Colucci.

VASCO - Lucão; Cayo Tenório (JP Galvão), Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes (Tiago Reis), Juninho e Galarza (Andrey dos Santos); Lucas Figueiredo (Arthur), Laranjeira (Vinícius) e Gabriel Pec. Técnico: Diogo Siston.

GOL - João Carlos, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Barra e Wallisson (Volta Redonda). Ulisses e Miranda (Vasco).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).