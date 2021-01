Vasco empata nos acréscimos com o Bahia e fatura a Copa do Brasil Sub-20

O Vasco é o campeão da Copa do Brasil Sub-20. Neste domingo, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, empatou por 3 a 3 com o Bahia, em São Januário, e assegurou a conquista do título do torneio de juniores, pois havia vencido o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no Pituaçu.

O meia Carlos Eduardo, de 17 anos, foi o herói do título. Entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo e marcou o gol decisivo aos 47, evitando que a partida fosse para a disputa de pênaltis. Depois do jogo, disse torcer para receber em breve uma chance com Vanderlei Luxemburgo entre os profissionais.

"Estou muito feliz por decidir um título importante como esse com o Vasco. Espero que eu tenha deixado uma boa impressão e que ele possa me dar uma oportunidade no profissional", disse, ao SporTV.

Na sua vitoriosa campanha, o Vasco passou pelo Trem-AP na primeira fase, depois eliminado Moto Club nas oitavas, Avaí nas quartas de final e Atlético-MG nas semifinais. Foi campeão invicto, com seis vitórias e três derrotas.

O JOGO - Neste domingo, após vencer o jogo de ida, o Vasco tratou de ampliar a vantagem em São Januário. Teve um gol de Gabriel Pec anulado logo no começo, porque Caio Lopes desviou a bola com a mão, mas depois marcou duas vezes. Aos 25 minutos, o mesmo Gabriel Pec fez linda jogada, passando por vários marcadores até rolar para Laranjeira, que apenas precisou empurrar a bola para o gol.

Depois, aos 31, o gol saiu após um vacilo da defesa do Bahia. No lance, Lucimário protegia a bola para o goleiro Fabrício, mas não percebeu a aproximação do paraguaio Matías, que tocou a bola entre os dois, empurrando para as redes.

Com o somatório do placar dos dois jogos em 4 a 1, o Vasco parecia muito próximo do título. Mas o Bahia iniciou reação nos acréscimos do primeiro tempo, em um lance polêmico. Aos 46, após cobrança de escanteio, Gabriel cabeceou dividindo com o goleiro Cadu, com os vascaínos reclamando de falta.

O gol motivou o Bahia, que voltou melhor para o segundo tempo. Teve chances de gol e empatou aos 21, com Douglas Borel completando cruzamento de Thales. Já aos 24, Daniel deu ótimo passe para Marcelo, que dominou de peito na grande área e tocou na saída: 3 a 2.

O momento positivo para o Bahia se esvaiu aos 28 minutos, quando Gabriel foi expulso. E aí o Vasco aproveitou. Nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, Caio Eduardo recebeu de Arthur, invadiu a área pela esquerda e chutou forte: 3 a 3 e Vasco campeão da Copa do Brasil Sub-20.