Usain Bolt revela estar em quarentena à espera do resultado de teste de covid-19

O jamaicano Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico e aposentado das pistas de atletismo desde 2017, revelou nesta segunda-feira que está em quarentena em sua casa em Kingston, capital da Jamaica, à espera do resultado de um exame para detecção da covid-19 realizado no último sábado.

"Fiz um teste no sábado para poder sair (da ilha da Jamaica) porque tenho trabalho. Estou sendo responsável e por isso vou ficar, onde é mais seguro", disse Bolt em um vídeo publicado em sua conta no Twitter. "Não tenho sintomas. Estou em quarentena e esperarei a confirmação do resultado para ver qual será o protocolo. Isso é só para que todos saibam", completou.

O ex-velocista, atual dono dos recordes mundiais dos 100 e 200 metros, explicou que gravou o vídeo ao ver nesta segunda-feira nas redes sociais que havia dado positivo para o novo coronavírus.

Vários meios de comunicação da Jamaica relataram que Bolt se submeteu ao exame dias depois de uma festa surpresa organizada pela namorada Kasi Bennett para comemorar o aniversário dele de 34 anos. Segundo a imprensa jamaicana, teriam comparecido ao evento nomes como Raheem Sterling, atacante do Manchester City, Leon Bailey, ala do Bayern Leverkusen, o jogador de críquete Chris Gayle e o cantor de Reggae Christopher Martin.

A Jamaica tem um total de 1.413 casos confirmados de covid-19, com 16 mortos, até esta segunda-feira, de acordo com a Universidad Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Vale lembrar que a população do país gira na casa dos 2,9 milhões de habitantes. Nas últimas semanas foi observada uma tendência de alta, com 410 novos casos registrados apenas nos últimos 14 dias.