Uefa revela time ideal de 2020 com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandowski

Ataque do time ideal da Uefa conta com a presença do brasileiro Neymar - (Foto: Franck Fife/AFP)

A Uefa divulgou nesta quarta-feira a seleção ideal de 2020 no futebol europeu. O time, montado através de uma votação popular - mais de seis milhões de pessoas participaram da escolha no site da entidade no período de um mês -, tem a base do Bayern de Munique, atual campeão europeu. O ataque é formado pelo brasileiro Neymar, pelo português Cristiano Ronaldo, pelo argentino Lionel Messi e pelo polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo pela Fifa.

Além dos quatro atacantes, o time ideal da Uefa ainda conta com o goleiro Manuel Neuer, os laterais Joshila Kimmchi e Alphonse Davies, os zagueiros Sergio Ramos e Virgil Van Dijk e os meias Thiago Alcântara e Kevin de Bruyne. "Equipe masculina da UEFA do ano de 2020! Quase 6 milhões de votos!", anunciou a entidade em seu Twitter.

Craque português da Juventus, Cristiano Ronaldo aparece nessa seleção ideal da Uefa pelo 15.ª vez na carreira e de forma consecutiva desde 2007. Messi, por sua vez, figurou em 12 oportunidades.

Ao todo, sete clubes e nove países estão representadas na seleção ideal de 2020 da Uefa montada pelo público.

Confira a seleção da Uefa em 2020:

Goleiro - Neuer (Bayern de Munique/Alemanha);

Laterais - Joshila Kimmich (Bayern de Munique/Alemanha) e Alphonse Davies (Bayern de Munique/Canadá);

Zagueiros - Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha) e Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda);

Meio-campistas - Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica) e Thiago Alcântara (Liverpool/Espanha);

Atacantes - Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Neymar (Paris Saint-Germain/Brasil), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia).