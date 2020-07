Tuchel espera por um milagre para ter Mbappé contra Atalanta na Liga dos Campeões

Técnico do PSG, Thomas Tuchel - (Foto: Divulgação)

O Paris Saint-Germain busca nesta sexta-feira o seu terceiro título na atual temporada - contra o Lyon, no Stade de France, pela decisão da Copa da Liga Francesa -, mas o pensamento de todos está na Liga dos Campeões da Europa. No dia 12 de agosto, em Lisboa, o clube francês enfrentará a Atalanta, da Itália, pelas quartas de final, e a esperança é que o atacante Kylian Mbappé esteja em campo.

O jogador, campeão do mundo em 2018 com a seleção da França, sofreu um entorse no tornozelo direito após sofrer uma entrada dura de um zagueiro do Saint-Étienne, na sexta-feira passada, pela final da Copa da França, e está em tratamento intensivo desde então. O técnico alemão Thomas Tuchel diz acreditar em um milagre para tê-lo como titular contra a Atalanta.

"Sim, acredito que possa jogar. Mas será muito apertado (tempo de recuperação), isso é óbvio. Todos os dias contam para acontecer um milagre", afirmou Tuchel, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva para falar da decisão da Copa da Liga Francesa.

O tempo estimado de afastamento é de cerca de três semanas e Mbappé estará ausente também de um amistoso contra o Sochaux no dia 5 de agosto. Pablo Sarabia e Eric Maxim Choupo-Moting são as opções de Tuchel para a decisão desta sexta-feira.

Por conta da ausência de Mbappé, o treinador alemão espera um jogo complicado contra o tradicional rival. "A vida sem Mbappé tem uma influência muito, muito grande, isso é claro. Mas vamos encontrar uma solução, espero. É um grande desafio. Já tivemos uma partida decisiva e complicada na semana passada. Temos que preparar nossa mentalidade. Mostrar nossa fome de vencer e que estamos prontos para estar neste nível", disse.