Tsitsipas vence na estreia no Masters 1000 de Cincinnati; Stefani ganha em duplas

Torneio que marca a retomada do circuito profissional de tênis masculino, o Masters 1000 de Cincinnati teve neste domingo a estreia do primeiro dos oito principais favoritos ao título. Cabeça de chave número 4, o grego Stefanos Tsitsipas derrotou com autoridade o sul-africano Kevin Anderson, ex-Top 5, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em jogo válido já pela segunda rodada.

O tenista da Grécia, atual número 6 do ranking da ATP, é o primeiro classificado às oitavas de final do torneio e agora espera pelo vencedor da partida que de um lado terá o norte-americano John Isner, cabeça de chave 16, e do outro o australiano John Millman.

O Masters 1000 de Cincinnati está acontecendo neste ano no complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o mesmo do US Open, que começará no próximo dia 31. Uma "bolha" foi criada no local para os tenistas diminuírem os riscos de contaminação da covid-19.

O retorno dos russos Karen Khachanov e Andrey Rublev ao circuito teve destinos diferentes para os compatriotas. O primeiro fez valer a condição de cabeça de chave 11 e derrotou o casaque Alexander Bublik com um duplo 6/4. O segundo, 10.º pré-classificado, não teve a mesma capacidade e acabou eliminado pelo britânico Daniel Evans por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.

Nesta segunda-feira, já pela segunda rodada, os dois principais favoritos ao título farão as suas estreias. Cabeça de chave número 1, o sérvio Novak Djokovic abrirá a sua campanha contra o lituano Ricardas Berankis, enquanto que o austríaco Dominic Thiem, segundo pré-classificado, enfrentará o sérvio Filip Krajinovic. Neste domingo, o líder do ranking em simples desistiu de jogar em duplas com Krajinovic por causa de dores no pescoço.

FEMININO - Na chave feminina em Nova York, pelo Torneio de Cincinnati, a brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter, embaladas após a conquista do título em Lexington na semana passada, estrearam com vitória na chave de duplas. Neste domingo, elas bateram a casaque Elena Rybakina e a alemã Laura Siegemund por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 12 a 10 no match tie-break.

Além da boa estreia, a dupla escapou de encarar as cabeças de chave 7 na segunda rodada, uma vez que a alemã Anna-Lena Friedsam e a checa Katerina Siniakova foram surpreendidas pelas australianas Ellen Perez e Storm Sanders por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 1/6 e 14 a 12 no match tie-break.

Em simples, a holandesa Arantxa Rus, vinda do qualifying, manteve o embalo na chave principal e será a primeira adversária da americana Serena Williams, já pela segunda rodada. Neste domingo, a tenista de 29 anos e atual número 72 do mundo levou a melhor sobre a belga Alison van Uytvanck em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/3.

O principal nome entre as tenistas vindas do qualifying é o da russa Vera Zvonareva, ex-número 2 do mundo, que buscou uma vitória de virada sobre a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/3 e 6/1. Sua adversária na segunda rodada será a alemã Laura Siegemund, que bateu a checa Marketa Vondrousova, cabeça de chave 10, com placar final de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4.