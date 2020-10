Tsitsipas, Kvitova e Kenin avançam às semifinais de Roland Garros

Tenista grego Stefanos Tsitsipas - (Foto: Jason Szenes / EFE)

O grego Stefanos Tsitsipas, a checa Petra Kvitova e a americana Sofia Kenin avançaram às semifinais de Roland Garros nesta quarta-feira. Quinto cabeça de chave, o tenista da Grécia derrotou o russo Andrey Rublev (13º) por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/3.

A vitória teve sabor de vingança para Tsitsipas, atual sexto do mundo. Há dez dias, ele havia sido batido pelo russo na final do Torneio de Hamburgo, último preparatório para o Grand Slam francês. Nesta quarta, ele foi soberano na partida. Obteve cinco quebras de saque, contra apenas uma do adversário. Disparou 35 bolas vencedoras, diante de 25 do oponente, e cometeu menos erros não forçados: 17 a 23.

Em sua segunda semifinal de Slam na carreira (a primeira foi no Aberto da Austrália de 2019), o grego vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, e o espanhol Pablo Carreño Busta (18º do mundo), que jogam ainda nesta quarta.

A outra semifinal terá o argentino Diego Schwartzman, atual 14º do mundo, e o espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking da ATP e dono de 12 títulos em Paris.

No feminino, os confrontos das semifinais foram definidos nesta quarta, com os triunfos de Kvitova e Kenin. As duas tenistas, que vão se enfrentar, serão as únicas com títulos de Grand Slam no currículo na briga pela vaga na decisão.

Mais experiente entre as quatro semifinalistas, Kvitova deu poucas chances à alemã Laura Siegemund e venceu por duplo 6/3. A sétima cabeça de chave faturou cinco quebras de saque, contra duas da rival. Além disso, registrou 22 bolas vencedoras (contra 12 da adversária) e foi mais precisa nos golpes. Cometeu 15 erros não forçados, cinco a menos que a alemã.

Dona de dois títulos de Wimbledon, Kvitova vai voltar a disputar uma semifinal em Roland Garros após oito anos. Sua adversária será Kenin, a surpreendente campeã do Aberto da Austrália deste ano.

Quarta cabeça de chave, ela avançou ao superar a também americana Danielle Collins por 6/4, 4/6 e 6/0. E alcançou seu melhor resultado em Paris em sua carreira - até então nunca havia passado das oitavas de final.

A outra semifinal de Roland Garros terá duas jovens tenistas: argentina Nadia Podoroska, de 23 anos, e a polonesa Iga Swiatek, de apenas 19 anos.