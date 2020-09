Tricampeã do US Open, Clijsters volta ao torneio após 8 anos, mas cai na estreia - (Foto: Frank Franklin II/AP)

De volta ao US Open, Grand Slam realizado em Nova York, depois de oito anos, a belga Kim Clijsters bem que tentou, mas não conseguiu passar da estreia. Na noite de terça-feira, a tricampeã do torneio (em 2005, 2009 e 2010) foi derrotada de virada pela russa Ekaterina Alexandrova, número 29 do mundo, que venceu a disputa por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1.

Mãe de três filhos, Clijsters está com 37 anos e retornou ao circuito da WTA no início desta temporada, tanto que sequer está ranqueada e entrou no US Open como convidada. A ex-número 1 atuou em bom nível contra a espanhola Garbiñe Muguruza em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e contra a britânica Johanna Konta em Monterrey, no México, mas não conseguiu vencer. Veio, então, a pandemia do novo coronavírus e a paralisação por cinco meses.

Para não perder ritmo de jogo, a belga jogou o World Team Tennis (WTT), tradicional competição interclubes americano, e teve bons resultados. A retomada no circuito seria no Torneio de Cincinnati, na semana passada, também em Nova York, mas uma lesão no músculo abdominal a fez desistir.

A última participação de Clijsters no US Open havia acontecido em 2012, quando ela caiu na segunda rodada para a britânica Laura Robson. Naquele mesmo ano, também atuou nas duplas mistas e seu último jogo havia sido na mesma quadra que atuou nesta terça-feira, a 17 do complexo Billie Jean King.

MASCULINO - Finalista do US Open no ano passado, Daniil Medvedev estreou com uma vitória em Nova York. Terceiro cabeça de chave e número 5 do mundo, o russo de 24 anos venceu o argentino Federico Delbonis por 3 sets a 0 - com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 46 minutos.

A vitória desta terça-feira foi a nona na temporada para Medvedev, que chegou às quartas de final no Masters 1000 de Cincinnati na semana passada. Seu próximo adversário será o australiano Christopher O'Connell, 116.º do ranking da ATP, que venceu o sérvio Laslo Djere por 3 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4.

Outro jogador que foi muito bem no ano passado e estreou com vitória neste US Open é Matteo Berrettini. Número 8 do mundo e semifinalista na última edição, o italiano de 24 anos venceu o japonês Go Soeda por 3 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/1 e 6/4. Agora enfrenta o francês Ugo Humbert, que bateu o também japonês Yuichi Sugita por 6/3, 6/4 e 6/3.