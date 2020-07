Triatleta pedala 1.500 km de bike de Brasília a Corumbá para fazer homenagem ao pai

Atletas participam de expedição até o coração do Pantanal - (Arquivo Pessoal Instagram)

Imagina pedalar 1.500 km, de Brasília à Corumbá, no coração do Pantanal, para prestar homenagem ao pai. Pois é com esta meta que o o triatleta Frederico Gall, um dos mais experimentados corredores de aventura do Brasil iniciou a jornada "Em Nome do Pai"atravessando dois estados. Ele pretende jogar as cinzas do pai no Rio Paraguai mais precisamente próximo ao Forte Coimbra.

Emocionado, Frederico explica que a idéia surgiu ao relembrar as aventuras de infância de seu pai, de quando seu avô comandava o Forte Coimbra, próximo à divisa com Bolívia e Paraguai, no pantanal sul-mato-grossense. “O MS e o Forte tem grande importância na história da família, e o gesto de depositar as cinzas dele naquele local, um recanto de natureza ímpar, é a realização de um sonho”, destaca o triatleta.

Para isso, Lico como é conhecido pelos amigos, conta como parceiro de jornada o também atleta, explorador e jornalista, Weimar Pettengill. "É uma oportunidade de compartilhar mais uma aventura repleta de história de família", salienta o amigo.

A jornada está sendo feita em um tempo quase recorde com a marca registrada da dupla que é determinação e foco. Ontem os atletas, que usam bicicletas de Gravel (de uso misto para terra e asfalto), já estavam a 230 km da ponte do Rio Paraguai. Na postagem do instagram Pettengil destacou que “estamos largando para a última etapoa de bike da Latada Pantaneira, 230 km até a ponte do Rio Paraguai. Depois só uma remada de 70 num rio repleto de jacarés e piranhas. E onças nas margens. Torcer para termos sorte”, destacou. A viagem pode ser acompanhada no Instagram @weimarpettengill.

A meta dos atletas que contam com carro de apoio na viagem e muito bom humor é finalizar a chegada no domingo no destino final. É esperar para ver!