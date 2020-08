Treino do São Paulo tem retorno de Hernanes e baixa de Vitor Bueno

Após ser batido pelo Vasco no domingo, no Rio de Janeiro, o São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. E o técnico Fernando Diniz teve um reforço importante na atividade: o meia Hernanes. Recuperado de uma lombalgia, ele treinou com os companheiros no gramado.

Em razão das cores nas costas, Hernanes foi desfalque da equipe nas partidas contra o Vasco e contra o Fortaleza, nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Agora, poderá se tornar opção do treinador para o duelo desta quinta-feira, contra o Bahia, no Morumbi, pela quarta rodada.

Diniz, por outro lado, poderá ter a baixa de Vitor Bueno. Nesta segunda, ele ficou de fora das atividades em razão de um edema na coxa esquerda. O jogador faz tratamento e o treinador ainda não sabe se poderá ter o jogador em campo na quinta.

São desfalques certos Walce e Rojas e Toró ainda faz tratamento muscular, com chances remotas de ser relacionado para o duelo contra o Bahia.

Assim, Diniz pode escalar o São Paulo com Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Boia e Pablo.