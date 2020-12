Tottenham leva gol no fim, cede empate e volta a tropeçar no Inglês

Ex-líder do Campeonato Inglês, o Tottenham voltou a tropeçar neste domingo. O time comandado por José Mourinho vacilou nos minutos finais contra o Wolverhampton e cedeu o empate por 1 a 1, fora de casa. O resultado manteve a equipe londrina fora da briga pela primeira colocação.

Se chegou a ocupar o primeiro lugar da tabela há três rodadas, o Tottenham sofre para se reerguer na classificação. O time soma 26 pontos e figura no quinto lugar, seis pontos abaixo do líder Liverpool. Já o Wolverhampton ocupa o 11º posto da tabela, com 21 pontos.

Vindo de três tropeços consecutivos no Inglês, o Tottenham começou o jogo da melhor forma possível: abrindo o placar. Logo no primeiro minuto da partida, Tanguy Ndombele aproveitou assistência de Ben Davies e balançou as redes. Foi o terceiro gol do jogador francês nesta temporada.

Parecia o cenário perfeito para o Tottenham impor seu estilo de jogo, que chegou a fazer muito sucesso nas primeiras rodadas do campeonato. O time londrino recuou e passou a atuar no contra-ataque, estratégia que se tornou a aposta de Mourinho para a temporada. Mas, desta vez, não funcionou.

Além de não conseguir ampliar o placar, o Tottenham cedeu o empate aos 41 minutos do segundo tempo. Pedro Neto, um dos principais jogadores dos Wolves na temporada, cruzou na área e Romain Saiss escorou de cabeça para as redes, garantindo um ponto aos anfitriões na tabela.