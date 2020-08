Toronto e Boston vencem, fazem 3 a 0 e ficam a um triunfo de duelo no Leste

Toronto Raptors e Boston Celtics estão a uma vitória cada de se encontrarem nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Nesta sexta-feira, venceram seus jogos diante de Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, respectivamente, e abriram 3 a 0 na série válida pela primeira rodada dos playoffs. Assim, podem defini-las no domingo.

Atual campeão da NBA, os Raptors derrotaram os Nets por 117 a 92 com 26 pontos de Pascal Siakam. Fred VanVleet acrescentou 22, tendo acertado 6 de 10 arremessos de três. Reserva, Serge Ibaka contribuiu com 20 pontos e 13 rebotes. E Kyle Lowry terminou com 11 pontos e 10 rebotes para o time canadense, que nunca esteve atrás no placar e jamais havia aberto 3 a 0 em uma série dos playoffs. Tyler Johnson encabeçou o ataque do time nova-iorquino com 23 pontos.

Já os Celtics fizeram 102 a 94 noS 76ers com 24 pontos e 4 assistências de Kemba Walker e uma ofensiva de 10 a 0 no fim da partida desta sexta-feira. Jaylen Brown contribuiu com 21 pontos para o Boston. Já Marcus Smart acumulou 24 pontos e oito rebotes.

Joel Embiid somou 30 pontos e 13 rebotes para liderar o Philadelphia, mas fez apenas oito no segundo tempo, iniciado com a sua equipe perdendo por 51 a 49. Por sua vez, Tobias Harris somou 15 pontos, 15 rebotes e 4 assistências.

Também nesta sexta-feira, o Utah Jazz desempatou a série com o Denver Nuggets e abriu 2 a 1 ao superá-lo facilmente por 124 a 87. Após ficar quatro dias confinado, em quarentena, Mike Conley brilhou pelo time de Salt Lake City com 27 pontos, incluindo sete cestas de três, tendo só encerrado uma tentativa, e ainda dado quatro assistências.

Conley havia deixado a "bolha" da NBA, no complexo da Disney na Flórida, por causa do nascimento do seu filho, tendo retornado na segunda-feira. Na volta, precisou ficar isolado antes de voltar a atuar pelo Jazz, que teve outros destaques: Rudy Gobert somou 24 pontos e 14 rebotes, enquanto Donovan Mitchel fez 20.

A derrota por 37 pontos igualou a terceira pior da história dos Nuggets nos playoffs, sendo que a desvantagem chegou a ser de 39. Nikola Jokic fez 15 pontos para o Denver, que perdeu 17 vezes a posse de bola e converteu 37,5% dos arremessos de dentro do garrafão.