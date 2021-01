Torneio de Abu Dabi define semifinalistas; brasileiros caem no quali na Austrália

A bielo-russa Aryna Sabalenka, a grega Maria Sakkari, a ucraniana Marta Kostyuk e a russa Veronika Kudermetova vão disputar as semifinais do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, evento que abre a temporada feminina de 2021. Nesta terça-feira jogam por uma vaga na decisão: Sabalenka x Sakkari e Kostyuk x Kudermetova.

Sabalenka passou pela russa Elena Rybakina, ao marcar 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. As outras três vagas na fase semifinal foram obtidas por intermédio de viradas no placar.

Sakkari começou perdendo para a norte-americana Sofia Kenin (2/6), mas devolveu o mesmo placar no segundo set e fechou de forma espetacular o terceiro por 6 a 0. Já a espanhola Sara Sorribes Tormo começou arrasadora e venceu todos os games do primeiro set, diante de Kostyuk, mas perdeu os dois sets seguintes por 6/1 e 6/4 e foi eliminada do torneio.

No duelo mais disputado do dia, Kudermetova teve de se esforçar muito para superar a ucraniana Elina Svitolina, que venceu o primeiro set por 7/5. A russa conseguiu o triunfo ao marcar 6/3 e 7/6 (7/3).

Aberto da Austrália - O tênis brasileiro somou duas derrotas, nesta segunda-feira, no qualifying para o primeiro Grand Slam do ano, com início previsto para 8 de fevereiro. No masculino, Thiago Seyboth Wild perdeu para o holandês Robin Haase, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/7 (8/10).

No feminino, a brasileira Gabriela Cé foi eliminada pela italiana Elisabetta Cocciaretto em dois sets: 6/3 a 6/1.