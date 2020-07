Torcedores do Santos voltam a protestar em frente ao prédio de Peres em São Paulo

Torcedores do Santos protestaram em frente ao prédio de Peres nesta sexta - (Foto: Reprodução)

A sexta-feira foi mais um dia de protesto de torcedores do Santos contra a gestão do presidente José Carlos Peres. Assim como tem ocorrido desde segunda, um grupo de membros da Torcida Jovem, a principal organizada do clube, foram aos arredores do prédio onde mora dirigente cobrar a renúncia ao cargo.

A gestão de Peres está em seu último ano de mandato no Santos - haverá eleição no fim de 2020, sendo que o dirigente pode buscar mais um ciclo à frente do time da Vila Belmiro.

As reclamações dos torcedores contra Peres se intensificaram após o goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha acionarem a Justiça pedindo a rescisão do contrato, além de ressarcimento financeiro pelos salários atrasados e outras dívidas. Os atletas também estão descontentes com o corte salarial realizado sem o consentimento do elenco em função da pandemia do coronavírus. Eles não treinam mais com o restante do grupo, mas ainda não conseguiram se desligar da equipe.

Os protestos contra Peres se iniciaram na segunda, quando torcedores foram a um escritório do Santos na capital paulista, tendo, inclusive, uma discussão ríspida com o dirigente. Depois, as manifestações mudaram de local.

Na terça, ocorreram em vários pontos, como a Vila Belmiro, o Ibirapuera, o Pacaembu, o prédio onde mora Peres e no escritório do clube na capital. Na quarta, os santistas voltaram ao edifício habitado pelo dirigente. Já na quinta, eles foram da Vila Belmiro até o CT Rei Pelé.

Dentro de campo, o Santos voltou a atuar na quarta-feira, quando empatou por 1 a 1 com o Santo André, na Vila. Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista e com o primeiro lugar do Grupo A garantido, enfrentará o Novorizontino no domingo, na Arena Corinthians.