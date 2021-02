Time japonês anuncia contratação do zagueiro Cacá, do Cruzeiro

Cacá - Foto: Bruno Haddad

O zagueiro Cacá foi vendido pelo Cruzeiro ao futebol japonês. Neste domingo, o Tokushima Vortis anunciou a contratação do defensor, de 21 anos, formado nas divisões de base do clube mineiro. Ele assinou um acordo válido por 4 anos com o time da primeira divisão do país asiático.

A negociação de Cacá deve ajudar, em parte, as finanças do Cruzeiro, que passa por grave crise e está com os salários atrasados. Na negociação, o clube japonês vai desembolsar US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) pelo jogador - o time mineiro possuía 70% dos direitos econômicos do zagueiro.

"Torcida do Tokoshima Vortis, aqui é o Cacá, zagueiro. Queria dizer que sou a nova contratação do clube. Dizer que estou preparado para as dificuldades que vamos passar juntos. Dizer que vocês podem ter certeza que vou chegar e dar o meu melhor para que a gente possa ser feliz. Valeu? Estamos juntos!", disse o zagueiro em vídeo publicado pelo time japonês em seu perfil no Twitter.

Formado nas divisões de base do Cruzeiro, Cacá subiu aos profissionais em 2019, ano do rebaixamento da equipe à Série B. E começou 2020 como titular, status que perdeu após a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, quando a zaga passou a ser composta por Manoel e Ramon. E agora deixa o clube com 56 jogos disputados e 3 gols marcados.

Sem Cacá, o elenco do Cruzeiro se reapresenta nesta segunda-feira na Toca da Raposa II. Além da dupla que fechou a temporada 2020 como titular, as outras opções à disposição do técnico Felipe Conceição são Paulo e Léo, que se recupera de lesão no joelho direito.