Time Brasil tem primeiro caso diagnosticado de covid-19 em Portugal

Comitê Olímpico do Brasil - (Foto: COB/Divulgação)

Um atleta do Time Brasil, que embarcou no último fim de semana para Portugal, onde a delegação foi treinar no Centro de Treinamento de Rio Maior, foi diagnosticado com a covid-19.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) não revelaram o nome do atleta, que já está isolado por 14 dias do resto do grupo. Após esse período, os exames serão refeitos e caso o novo teste dê negativo, ele será liberado para suas atividades.

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que, após a realização de exames PCR com 40 membros que chegaram a Portugal no último fim de semana (8 e 9 de agosto), os resultados apontaram 39 resultados negativos. Desta forma, tais profissionais estão liberados para iniciarem suas atividades", informou o comunicado do COB.

"No entanto, um integrante na Missão Europa apresentou resultado positivo. Ele está assintomático e permanecerá isolado por 14 dias, onde encontra-se desde que chegou a Portugal, sendo monitorado diariamente pelo Departamento Médico da Missão. Após esse período, os exames serão refeitos. Estando tudo bem, ele será liberado para suas atividades", concluiu.

A delegação brasileira em Portugal é composta por 143 integrantes, sendo 92 atletas, nas quatro bases do COB em Portugal. No mês passado, João Luiz Gomes Jr. também testou positivo antes de embarcar para Portugal. Assintomático, permaneceu isolado, mas já participa dos treinos.