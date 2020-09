Thiago Moisés testa positivo para covid-19 e tem luta no UFC é cancelada

Thiago Moisés está fora do UFC deste sábado - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

O brasileiro Thiago Moisés testou positivo para o novo coronavírus e teve sua luta contra Jailin Turner cancelada no UFC Apex, que será disputado na noite deste sábado, em Las Vegas. A luta da categoria peso-leve estaria no card principal do evento.

Assim, o "UFC: Overeem x Sakai" terá apenas oito lutas. E quase ficou com sete. Também neste sábado a organização confirmou o americano Ray Rodriguez na luta contra Brian Kelleher. Ele vai substituir Kevin Natividad, que também teve diagnóstico positivo para a covid-19.

Kevin Natividad tinha realizado testes inconclusivos em sua chegada a Las Vegas. Com isso, Ray Rodriguez foi chamado para ficar como possível suplente apenas com 48 horas de antecedência. A luta no peso-pena entre Brian Kelleher e Ray Rodriguez vai abrir o card principal.

O UFC deste sábado tem início às 19h (de Brasília), com o card preliminar. O card principal está previsto para começar às 21h. A principal luta da noite será entre Alistair Overeem e Augusto Sakai. O paranaense tem seu principal desafio na carreira, já que o vencedor deve ganhar espaço no topo da categoria peso-pesado.

Confira abaixo o card completo do UFC Apex:

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Alistair Overeem x Augusto Sakai

Peso-meio-pesado: Ovince St. Preux x Alonzo Menifield

Peso-meio-médio: Michel Pereira x Zelim Imadaev

Peso-pena: Brian Kelleher x Ray Rodriguez

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-médio: André Sergipano x Bartosz Fabinski

Peso-mosca: Viviane Araújo x Montana de la Rosa

Peso-pesado: Alexander Romanov x Marcos Pezão

Peso-galo: Cole Smith x Hunter Azure