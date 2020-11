Tênis de mesa paralímpico é tema do próximo curso on-line do Ciclo de Capacitação

Tênis de mesa - (Foto: Fundesporte)

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove nesta terça-feira (10.11), às 9 horas, o curso on-line “Estratégias para o desenvolvimento do tênis de mesa paralímpico”. A videoaula, que integra o II Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física: Desenvolvimento Profissional Docente, será ministrada no canal oficial da Fundação no YouTube.

Direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos, a transmissão ao vivo terá como palestrantes Diego Vidal de Almeida e Elis Regina Moura, com mediação de Bruno Tamaciro.

Dentre os assuntos, serão abordadas as práticas do treinamento do tênis de mesa voltado a paratletas, regras da modalidade paradesportiva, principais competições, materiais utilizados e adaptações, práticas pedagógicas para o desenvolvimento do treinamento escolar e critérios da classificação funcional. O curso terá caráter teórico-prático, com demonstrações de fundamentos básicos de iniciação à modalidade.

A inscrição para este e demais cursos do II Ciclo de Capacitação pode ser feita no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Haverá emissão de certificado de horas.

II Ciclo de Capacitação

O 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrange 15 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 27 de outubro e segue até 15 de dezembro.

A série de capacitações é dividida em dois grandes blocos. O primeiro, com seis cursos, vai abordar o paradesporto, com metodologias e estratégias para o desenvolvimento de modalidades voltadas a atletas com deficiência (visual, física e intelectual).

Já o segundo, abrangendo nove cursos, focará no treinamento de rendimento de esportes convencionais, com o detalhamento de fundamentos, características de cada modalidade e sugestões de programas de treinos técnicos, físicos e táticos. Além disso, vai tratar sobre fisiologia do exercício, psicologia do esporte e periodização de treino.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.