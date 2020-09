Técnico do Guarani faz mistério na escalação do time para disputa neste sábado

Ricardo Catalá disse que ainda não definiu quem começará jogando - (Foto: Alex Silva / Estadão)

A escalação titular do Guarani para o jogo deste sábado, contra o Brasil de Pelotas, no Brinco de Ouro da Princesa, será conhecida apenas momentos antes de a bola rolar, o que está programado para acontecer às 11 horas.

O técnico Ricardo Catalá fez mistério e disse que ainda não definiu quais os jogadores que começarão jogando. No treinamento desta sexta-feira, foram testadas mais de duas formações, mas a base que iniciou na vitória contra o Operário, por 2 a 1, deve ser mantida.

Com um problema muscular na coxa, o meia Lucas Crispim deve ser desfalque. O provável substituto é Bruno Sávio, que entrou em seu lugar no intervalo do jogo em Ponta Grossa e deu a assistência para Júnior Todinho marcar um dos dois gols.

"Nós ainda avaliaremos qual será a equipe que sairá jogando. Nós sempre conversamos após os treinamentos, e essa informação será repassada aos jogadores nas horas antecedentes à partida", despistou Ricardo Catalã.

Sem vencer no Brinco de Ouro da Princesa desde março, o Guarani disputou quatro jogos como mandante nesta Série B e somou apenas um ponto. O provável Guarani para esse jogo é: Rafael Pin; Cristóvam, Walber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Murilo Rangel e Giovanny; Bruno Sávio e Júnior Todinho.