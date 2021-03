Técnico da Ponte Preta defende paralisação do futebol por causa da pandemia

Enquanto alguns treinadores são contra a paralisação do futebol brasileiro, apesar do aumento do número dos casos de coronavírus, o técnico da Ponte Preta, Fábio Moreno, seguiu a linha do discurso de Lisca, do América-MG, e pediu bom senso para as autoridades.

Questionado sobre um possível pedido do Ministério Público para a paralisação do futebol, Fábio Moreno se mostrou favorável e classificou como "preocupante" o momento no país.

"É um momento realmente preocupante e as mortes estão aumentando. Se no ano passado teve o entendimento que precisava repensar todas situações de futebol eu acho que o cuidado agora precisa ser redobrado. A gente não tem vacina para todo mundo, temos problemas de gestão de saúde pública e precisamos manter a cabeça no lugar. Espero bom senso das autoridades", disse o treinador.

A Ponte Preta, inclusive, vem sofrendo com casos de covid-19 no seu elenco. Horas antes do jogo contra o Santo André, o clube anunciou que o goleiro Pedrão, o zagueiro Rayan, o volante Barreto e o meia Camilo testaram positivo para o coronavírus.

Barreto já havia desfalcado a Ponte Preta no empate com o Novorizontino, por apresentar sintomas gripais, assim como os goleiros Ygor Vinhas e Guilherme. Esses dois retornaram aos treinamentos nesta sexta-feira após cumprirem o período de isolamento.

Em busca da sua primeira vitória no Paulistão, a Ponte Preta volta a campo no domingo, contra o Corinthians, às 11 horas, na Neo Química Arena, pela terceira rodada.