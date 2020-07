Técnico da Ponte 'esquece' classificação heroica e já pensa no Santos

O técnico da Ponte Preta, João Brigatti - (Foto: Divulgação)

A euforia pela classificação heroica da Ponte Preta às quartas de final do Campeonato Paulista já ficou para trás. O técnico João Brigatti está focado na partida contra o Santos, marcada para quinta-feira, na Vila Belmiro.

"A partir de hoje estamos visando as quartas do Paulista, mas com a cabeça voltada para o Brasileiro da Série B, pois no dia 7 já estreamos no nacional e temos que estar muito bem preparados", afirma Brigatti.

O técnico ganhou muitos elogios pela recuperação do time, que venceu os dois últimos jogos - 2 a 0 sobre o Novorizontino e 1 a 0 em cima do Mirassol - para escapar do rebaixamento e ainda se classificar às quartas de final.

As datas e os confrontos das quartas de final foram definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira. A partida entre Santos e Ponte Preta está marcada para as 21h30 de quinta, na Baixada Santista. Quem vencer garante a classificação às semifinais do Paulistão. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Para o confronto decisivo, Brigatti não tem nenhum desfalque. A novidade é o retorno do experiente atacante Roger, que volta a ficar à disposição depois de desfalcar a Ponte nos últimos dois jogos por suspensão.

"O Roger está no contexto, faz parte do nosso elenco, um excelente jogador. Temos que fazer uma análise profunda, mas também estamos comemorando uma classificação, então o Roger está inserido no processo, um jogador extremamente importante para nós", finalizou Brigatti.