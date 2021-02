Taça, degola e vagas no G4 e na Sul-Americana: o que estará em jogo na 38ª rodada

Troféu do Brasileirão na frente da sede da CBF - (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Após a disputa de 370 jogos, o Campeonato Brasileiro da temporada 2020 chegará ao seu ápice na próxima quinta-feira, com a disputa da 38.ª rodada, a última. Com as 10 partidas para as 21h30, a jornada servirá para definir o campeão nacional, além de colocar em disputa a última vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o último lugar na Copa Sul-Americana e sacramentar o quarto rebaixamento.

Além disso, uma quinta vaga na fase de grupos da Libertadores pode ser encaminhada, mas dependerá do resultado da decisão da Copa do Brasil. E dos dez compromissos, apenas três terão caráter amistoso: Atlético-MG x Palmeiras, Ceará x Botafogo e Atlético-GO x Coritiba.

As maiores atenções estarão, evidentemente, concentradas em Flamengo e Internacional. O time carioca é o líder do Brasileirão com 71 pontos e será campeão caso vença o São Paulo no Morumbi. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Inter, com 69 e que receberá o Corinthians no Beira-Rio.

O duelo entre Flamengo e São Paulo também será decisivo para definir o último garantido na fase de grupos da Copa Libertadores. Após ser surpreendido pelo Botafogo, o time paulista soma 63 pontos, segue em quarto lugar e precisa da vitória para ficar com a quarta vaga. Se perder ou empatar, poderá ser superado pelo Fluminense (61), que receberá o Fortaleza.

Já a sexta vaga na Sul-Americana distribuída pelo Brasileirão será uma disputa entre clubes do Nordeste: Sport (42 pontos e 12 vitórias), Bahia (41 pontos e 11 vitórias) e Fortaleza (41 pontos e 10 vitórias). Eles enfrentarão Athletico-PR, Santos e Flu na quinta-feira, com só o tricolor baiano sendo mandante.

Na briga contra o rebaixamento, a disputa é praticamente protocolar. O Fortaleza, com 41 pontos e saldo negativo de 8 gols, tentará evitar uma tragédia e confirmar a queda do Vasco, com 38 e -20 de saldo. O time carioca terá pela frente o Goiás.

G5? - Só será possível saber após a disputa da decisão da Copa do Brasil - o jogo de volta foi agendado para 7 de março -, mas o Brasileirão distribuirá uma quinta vaga na fase de grupos da Libertadores caso o Palmeiras seja o campeão do torneio mata-mata. Essa vaga, então, ficará com o Fluminense (5.º, com 61 pontos) ou o Grêmio (6.º, com 59). Na rodada final, vão encarar Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Vale lembrar que a CBF também distribui premiação no Brasileirão de acordo com a posição final. Assim, ainda que não pela busca de uma taça, uma vaga em torneio continental ou para evitar o rebaixamento, haverá ao menos uma motivação financeira para a maior parte dos envolvidos nos confrontos de quinta-feira.

Confira os jogos da rodada final do Brasileirão e o que está em disputa em cada um:

Fluminense x Fortaleza

Fluminense: Vaga na fase de grupos da Libertadores

Fortaleza: Ficar na Série A e vaga na Sul-Americana

Vasco x Goiás

Vasco: Ficar na Série A

São Paulo x Flamengo

Flamengo: Luta pelo título

São Paulo: Vaga na fase de grupos da Libertadores

Red Bull Bragantino x Grêmio

Grêmio: Possível vaga na fase de grupos da Libertadores

Atlético-MG x Palmeiras

Nada

Internacional x Corinthians

Inter: Luta pelo título

Bahia x Santos

Bahia: Luta por vaga na Sul-Americana

Athletico-PR x Sport

Sport: Luta por vaga na Sul-Americana

Ceará x Botafogo

Nada

Atlético-GO x Coritiba

Nada

Confira o que já está definido antes da rodada final do Brasileirão:

Vagas na Libertadores: Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras (campeão da Libertadores) e Santos.

Vagas na fase de grupos da Libertadores: Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Palmeiras (campeão da Libertadores).

Vaga na fase preliminar da Libertadores: Santos.

Vagas na Sul-Americana: Athletico-PR, Corinthians, Bragantino, Ceará e Atlético-GO.

Rebaixamento: Botafogo, Coritiba e Goiás.