Suárez marca seu 150° gol no Espanhol e Atlético de Madrid bate o Celta de Vigo

Luís Suárez chegou à marca de 150 gols no Campeonato Espanhol neste sábado, ao abrir caminho para a dura vitória do Atlético de Madrid sobre o Celta de Vigo, por 2 a 0, fora de casa.

Foi o terceiro gol do atacante uruguaio pelo clube de Madri. Antes, havia anotado 147 vezes com a camisa do Barcelona. Com o triunfo, o Atlético manteve a invencibilidade e subiu para o quinto lugar, com oito pontos. Mas o futebol ainda é aquém do esperado.

Depois de roubada de bola no meio-campo, boa troca de passes e assistência de Manu Sánchez, Suárez só teve o trabalho de empurrar para as redes do Celta, logo aos cinco minutos. Abrir o placar cedo longe de seus domínios sugeria que seria um dia mais tranquilo à equipe colchonera?

Bem distante disso. Como vem sendo praxe nos jogos recentes, o que se viu foi mais uma apresentação abaixo do esperado e o goleiro Oblak trabalhando bastante para evitar o tropeço.

O primeiro tempo até foi equilibrado, mas a segunda parte teve domínio total dos mandantes. O Celta finalizou dez vezes com perigo nos 45 minutos finais. Aspas e Santi Mina por pouco não empataram. Oblak ainda trabalhou em finalizações de Olaza e Fontán.

Apenas na defensiva e apostando nos contragolpes, o Atlético de Madrid garantiu a vitória nos acréscimos, com Carrasco definindo o complicado 2 a 0 aos 49 do segundo tempo. O time de Diego Simeone segue invicto.

O Atlético vinha de dois empates por 0 a 0 e dessa vez ao menos ganhou. Vale lembrar que, apesar da quinta colocação, a equipe tem dois jogos a menos. Não entrou em campo nas duas primeiras rodadas.

Em outro jogo já encerrado neste sábado, o Granada superou o Sevilla por 1 a 0 e pulou para o terceiro lugar, com dez pontos. O atual campeão da Liga Europa caiu para nono, com sete pontos somados.