Sport recebe o Flamengo para emplacar segunda vitória seguida no Brasileiro

Animado com a vitória sobre o Bahia, por 2 a 0, em confronto direto contra o rebaixamento, o Sport busca mais um resultado positivo nesta segunda-feira, diante do Flamengo, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Se o Sport, com 35 pontos, está lutando contra o rebaixamento, o Flamengo tenta se aproximar do líder Internacional na busca pelo bicampeonato. Por isso, o técnico Jair Ventura espera um jogo bastante complicado.

"Muitos times que conseguem um trabalho próximo à excelência acabam desmanchados, mas isso não aconteceu com o Flamengo. O time não só manteve os principais jogadores, como trouxe outros. Individualmente falando, é uma equipe ainda mais forte. Temos que ter cuidados, pois esses valores individuais podem definir jogos", disse o treinador.

Em relação ao time que ganhou do Bahia, Jair Ventura deve realizar apenas uma mudança. O volante Marcão Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e Ronaldo Henrique é a principal opção. O atacante Hernane Brocador cumpriu o isolamento por conta da covid-19 e está à disposição.

"Temos que saber quem vamos enfrentar, como ele joga, as principais características, pontos falhos para explorar. Você pode mudar alguma coisa ou outra, mas você não pode mudar completamente o que você trabalha por conta dos seus adversários", disse Jair Ventura.

SPORT - Luan Polli; Raul Prata, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.