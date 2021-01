Spezia surpreende a Roma, vence na prorrogação e avança na Copa da Itália

A zebra ameaçou equipes tradicionais do país na semana passada como Juventus e Napoli, mas desta vez ela apareceu na Copa da Itália. Nesta terça-feira, em pleno estádio Olímpico, em Roma, o modesto Spezia eliminou a Roma nas oitavas de final com uma vitória por 4 a 2 na prorrogação, após empate por 2 a 2 nos 90 minutos regulamentares. O time visitante ainda chegou a abrir 2 a 0 antes de sofrer os gols que levaram o duelo ao tempo extra.

O destaque da partida foi o meia Riccardo Saponara, autor de dois gols para o Spezia - o segundo deles, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, foi o mais bonito ao encobrir o goleiro espanhol Pau López. Andrey Galabinov, em cobrança de pênalti, e Daniele Verde fizeram os outros. Lorenzo Pellegrini e o meia armênio Henrikh Mkhitaryan anotaram para a Roma.

Com a vitória, o Spezia se classificou às quartas de final e terá pela frente, no próximo dia 27, o Napoli, o atual campeão, no estádio Diego Maradona, em Nápoles. No último dia 6, também como visitante, o time de La Spezia ganhou de virada por 2 a 1 dos napolitanos, pelo Campeonato Italiano.

As oitavas de final da Copa da Itália serão completadas nesta quinta-feira com o duelo entre Lazio e Parma, em Roma. Quem passar enfrentará a Atalanta, que eliminou o Cagliari na semana passada com uma vitória em Bérgamo por 3 a 1.

A fase de quartas de final terá ainda o clássico de Milão entre Milan e Internazionale, que encabeçam a tabela de classificação do Campeonato Italiano. O time rubro-negro, líder no Nacional, passou pelo Torino e a rival, pela Fiorentina.

Por fim, a Juventus, que sofreu para ganhar do Genoa na prorrogação por 3 a 2, terá pela frente o SPAL, único time da segunda divisão ainda vivo, que eliminou o Sassuolo.