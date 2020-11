Southampton cede empate e perde chance de encostar nos líderes do Inglês

Willy Boly, do Wolverhampton, sofre marcação de Adams, do Southampton - (Foto: Andrew Boyers/AP)

Uma das surpresas do Campeonato Inglês, o Southampton desperdiçou chance preciosa de colar nos líderes da tabela nesta segunda-feira. Jogando fora de casa, no Molineux Stadium, o time vencia o Wolverhampton por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate, no encerramento da nona rodada.

Se tivesse vencido, o Southampton ficaria a apenas um ponto dos líderes Tottenham e Liverpool, ambos com 20 pontos. Com 17, ocupa o quinto lugar da tabela, atrás ainda de Chelsea e Leicester City. Já o Wolverhampton é o nono colocado, com 14 pontos.

Em Wolverhampton, o Southampton saiu na frente, com gol de Theo Walcott aos 13 minutos do segundo tempo. Mas o português Pedro Neto decretou a igualdade no placar aos 30, em uma partida marcada pelo equilíbrio. O Southampton dominou a posse de bola e esteve mais perto da vitória ao longo dos 90 minutos, mas os anfitriões criaram mais chances de gol.

Na próxima rodada, os dois times terão rivais de tradição pela frente, ambos no domingo. O Southampton vai testar seu bom momento contra o Manchester United, em casa, enquanto o Wolverhampton visitará o Arsenal.

Ainda nesta segunda, o Burnley bateu o Crystal Palace por 1 a 0 e respirou aliviado na tabela. O gol de Chris Wood, aos 8 minutos de jogo, levou o Burnley aos cinco pontos, para a 17ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. O Crystal Palace figura em 11º, com 13 pontos.