Sobrinhos de Fernando Meligeni, Felipe e Carol faturam títulos no mesmo dia

Sobrinhos de Fernando Meligeni, um dos melhores tenistas da história do Brasil, os irmãos Felipe e Carolina levantaram troféus neste domingo, em competições diferentes, em dois continentes diferentes. Enquanto Felipe foi campeão do Challenger de São Paulo, nova versão do Brasil Open, Carol brilhou na cidade do Cairo, no Egito.

Felipe, de 22 anos, teve motivos a mais para celebrar. Ele foi campeão duas vezes no mesmo fim de semana. No sábado, faturou o troféu nas duplas, jogando ao lado do venezuelano Luis David Martinez. Neste domingo, levou também na chave de simples, ao superar o português Frederico Ferreira Silva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).

Foi o primeiro título do paulista em nível challenger, que tem status logo abaixo dos torneios ATP. "Estou sem palavras. Não esperava isso. Meu primeiro challenger. Ganhar simples e duplas. Estou muito contente. É muito emocionante", celebrou Felipe, sem esconder a emoção.

O título será acompanhado de uma boa subida no ranking. Atual 306º do mundo, ele deve aparecer em 242º, sua melhor posição da carreira até agora, na lista atualizada nesta segunda-feira. Com a ascensão no ranking, o sobrinho de Meligeni poderá tentar vaga no qualifying do Aberto da Austrália, no início de 2021.

"Eu queria muito terminar o ano entre os 250 do mundo para poder disputar os qualis de Grand Slams. Tenho mais um torneio esta semana (Challenger de Campinas), quero baixar meu ranking ainda mais para me fixar nos qualis de Grand Slams pouco a pouco para no final do ano, quem sabe, estar em os 100", disse Felipe.

Ele também celebrou a conquista de sua irmã no mesmo dia. "Final de semana de dupla comemoração com a conquista na minha irmã no Egito hoje."

Poucas horas antes de Felipe levantar o troféu no Clube Hípico Santo Amaro, em São Paulo, Carol Meligeni brilhava em solo egípcio.

Dois anos mais velha que o irmão, Carol conquistou seu quarto título de nível ITF da carreira no Cairo. Na final, ela superou a russa Daria Mishina, cabeça de chave número 1 do torneio e 399ª do mundo, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

"Foi uma boa semana, condições difíceis de jogar aqui, mas iguais para todo mundo então já vim pra cá sabendo muito bem. Consegui me sobressair a cada jogo, evoluir em cada partida, isso foi importante. Nesta final atuei super bem, conseguindo derrotar uma menina que tinha perdido antes em Portugal há dois meses", comemorou a tenista, que não levantava um troféu desde setembro do ano passado.

Carol ocupa no momento a 405ª posição no ranking da WTA. Sua melhor colocação, 322ª, foi obtida em junho do ano passado.