Guarani e Brasil de Pelotas empatam sem gols em Campinas

Guarani e Brasil de Pelotas empataram sem gols - (Foto: Estadão)

O Guarani segue sem vencer em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas recebeu o Brasil de Pelotas no estádio Brinco de Ouro, pela nona rodada, e ficou no empate sem gols. O jogo foi disputado sob forte calor, beirando os 30 graus.

Com o resultado, o Guarani chega aos oito pontos e permanece próximo da zona do rebaixamento, que começa com o Figueirense, com dois pontos a menos. O time de Campinas continua sem vencer como mandante na competição. Em cinco jogos, perdeu dois e empatou três.

Já o Brasil segue sem vencer fora de casa. Com 10 pontos, é o décimo colocado e perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelo acesso. Na quarta colocação, a Chapecoense tem seis pontos a mais do que o time de Pelotas.

O primeiro tempo teve o Guarani tomando a iniciativa e mais presente no campo de ataque. Mesmo assim, o Brasil se defendia bem e conseguia evitar que o time da casa penetrasse na defesa.

A melhor chance antes do intervalo veio justamente no último minuto da primeira etapa, quando o volante Eduardo Person arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro Rafael Martins.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. Sob forte calor em Campinas, as duas equipes demonstraram cansaço. Mesmo assim, o Guarani teve três boas chances para abrir o placar, a principal delas com o atacante Alemão. A defesa parou pedindo impedindo e ele entrou na área sozinho, porém, acabou abafado pelo goleiro Rafael Martins.

O goleiro da equipe gaúcha também fez duas boas defesas, impedindo o gol do adversário. O Brasil jogou para não perder e ficou atrás para evitar o gol. Por se defender bem, conseguiu levar um ponto para casa.

Sem forças, o jogo se encaminhou mesmo para um empate sem gols, resultado que não foi bom para nenhum dos dois times, que seguem distantes das primeiras posições.

O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Confiança no Batistão, em Aracaju, pela décima rodada da Série B. O Brasil só joga na segunda-feira, dia 21 de setembro, contra o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.