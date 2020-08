Simeone lembra vitória histórica sobre Liverpool para motivar Atlético de Madrid

Simeone confia em estilo 'copeiro' do Atlético para ir adiante na Liga dos Campeões - (Foto: Reuters)

O técnico Diego Simeone espera que o Atlético de Madrid consiga resgatar parte do entusiasmo obtido há 154 dias na vitória histórica sobre o Liverpool, na Inglaterra, por 3 a 2, nas oitavas de final, para o duelo desta quinta-feira contra o RB Leipzig, em Lisboa, quando estará em jogo uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões.

"Passou muito tempo desde aquele jogo. Toda aquela ebulição ficou para trás e aquele resultado está na história do clube, mas agora a competição será retomada e precisamos buscar forças e lembrar do que foi feito para colocarmos em campo novamente", disse o técnico argentino, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

Simeone reforçou o fato de que a classificação será decidida apenas neste jogo, diferentemente das edições anteriores quando se tinha um duelo em casa e outro fora. "Não é importante ganhar. Ganhar é o único caminho para que saibamos como vai ser o restante da temporada. Tudo que vai acontecer depois de quinta-feira à noite vai ser decidido neste jogo."

O treinador da equipe espanhola mostrou que estudou muito bem o adversário. "É um time jovem, dirigido por um treinador jovem e que está realizando um trabalho fantástico, ao fazer com que todo o time adote posturas diferentes durante a partida, com a mudança constante de posicionamento no gramado."

Simeone comparou o desempenho das equipes em seus campeonatos nacionais. "Trata-se de uma grande equipe, que conseguiu números semelhantes aos nossos", afirmou o técnico, referindo-se ao fato de que os times terminaram em terceiro lugar em suas ligas, com 18 vitórias e apenas quatro derrotas.

Todos os jogos das fases finais da Liga dos Campeões estão sendo disputados em Lisboa, Portugal, para que haja um maior controle por causa da pandemia do coronavírus.