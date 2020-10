Sexta edição da "Bonito 21K" acontece em dezembro com novos protocolos de biossegurança

As duas modalidades corrida e ciclismo são realizadas ao ar livre - (Foto: Jesus Brenno/Divulgação)

Acontece nos dias 5 e 6 de dezembro a 6ª edição da Bonito 21K, prova que integra corrida e ciclismo com as belezas naturais da cidade de Bonito - MS, eleita diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Este ano com a pandemia, novas regras serão aplicadas para a proteção de todos os envolvidos.

“Este ano, devido à pandemia, estamos focados em cuidar das atividades esportivas do evento e no protocolo de biossegurança que será implantado. A organização da cidade de Bonito e a criação dos protocolos que permitiram a volta do turismo na cidade em julho com certeza reforçaram a viabilização da Bonito 21K no mês de dezembro”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora do evento.

As duas modalidades – corrida e ciclismo – são realizadas ao ar livre, as largadas serão realizadas em ondas, com distanciamento entre os atletas, será aferida a temperatura, o uso de máscara é obrigatório até o momento da largada e no período pós-prova, tudo será higienizado e a equipe de trabalho estará usando os EPIs necessários.

A entrega dos kits para os atletas será no sistema drive-thru, quando também será aferida a temperatura e preenchida uma pesquisa com informações de saúde. Haverá equipe médica de prontidão nos dois dias. “Os atletas serão orientados a seguirem os protocolos da prova, que já estão sendo praticados no dia a dia. Distanciamento social, reunião somente das pessoas que estão viajando juntas, uso de máscara antes e após a prova e lavagem regular das mãos, bem como uso de álcool para higienização”, completa Kassilene. “Quem fez inscrição está treinando focado, e nós estamos ajustando todas as medidas de segurança para que a prova se realize da melhor maneira possível e traga muita alegria para todos os participantes”, completa o diretor técnico André Milani.

Por conta da pandemia, a maioria das provas de 2020 no Brasil e no mundo foi cancelada ou adiada, transformando a Bonito 21K em prova-alvo para muitos atletas, tanto de Mato Grosso do Sul como de outros estados. A empresa carioca Sob Medida se prepara para trazer aproximadamente 50 atletas para participar da prova. “Depois de tantos cancelamentos, terminar o ano correndo uma prova de verdade, com todos os critérios e protocolos de saúde que o momento exige, é um alento! Considero que a prova abre um ciclo de esperança, para voltarmos a sonhar e planejar. E Bonito traz uma expectativa extra, que é conhecer ou revisitar esse paraíso”, comenta o diretor Rafael de Freitas.

A Bonito 21K é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5km, 10km e o kids, especial para crianças de 3 a 14 anos. A prova de ciclismo, grande estreia do ano, contará com percursos de 50 e 121 quilômetros, contemplando de ciclistas amadores a profissionais. As vagas da Bonito 21K são limitadas e já estão no último lote.

Serviço

6ª edição da Bonito 21K

Data: 05 e 06 de dezembro

Onde: Bonito - MS

Inscrições: www.bonito21k.com.br

Mais informações pelo Instagram: @bonito21k.