Sevilla mantém tradição e está na semifinal da Liga Europa; Shakhtar goleia

Taison joga pelo Shakhtar - Foto: Divulgação

Maior ganhador da Liga Europa, com cinco conquistas (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), o Sevilla garantiu presença na semifinal na temporada 2019/2020, ao derrotar o Wolverhampton Wanderers, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Duisburgo, na Alemanha.

Os espanhóis vão lutar por um lugar na final, domingo, em Colônia, diante do Manchester United, que eliminou o Copenhague.

Os ingleses tiveram a chance de abrir o placar, logo aos 13 minutos de jogo, após o juiz marcar pênalti do zagueiro brasileiro Diego Carlos em Traore, que escapou em alta velocidade pelo lado esquerdo do campo. Com muita displicência, Raul Jimenez cobriu fraco e quase no meio do gol para defesa tranquila do goleiro Yassine Bounou.

No segundo tempo, o Sevilla voltou melhor e mereceu a vaga na semifinal, mas o gol só foi sair aos 43 minutos. Após levantamento da direita, Ocampos desviou de cabeça e fez o gol da classificação.

Outro time a garantir vaga na semifinal foi o Shakhtar Donetsk, que goleou o Basel por 4 a 1, em Gelsenkirschen, com todos os gols marcados por jogadores brasileiros. O time ucraniano agora terá pela frente, segunda-feira, em Düsseldorf, a Internazionale de Milão, que bateu o Bayer Leverkusen.

Junior Moraes precisou de apenas dois minutos para fazer o primeiro gol da equipe ucraniana, ao cabecear após cobrança de escanteio do compatriota Marlos. A vantagem foi aumentada, aos 22, quando a finalização de Taison desviou na zaga.

O Shakhtar manteve o ritmo na segunda etapa. Taison foi derrubado na área e Alan Patrick bateu com categoria, aos 30 minutos. Aos 43, em rápida jogada de contra-ataque, Dodô surgiu livre pela direita e bateu forte: 4 a 0. O Basel descontou no último lance do jogo com Ricky van Wolfswinkel.

Todos os jogos decisivos da Liga Europa estão sendo disputados em cidades alemães para melhor controle durante o período de pandemia.