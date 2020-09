Serena derrota russa e encara Stephens na 3ª rodada do US Open

Ainda exibindo certa irregularidade, a americana Serena Williams avançou à terceira rodada do US Open, nesta quinta-feira. A ex-número 1 do mundo derrotou a russa Margarita Gasparyan, atual 117ª colocada do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h33min de duelo disputado sob o teto fechado da quadra central - a forte chuva em Nova York dominou a rodada noturna.

Serena fez grande exibição no set inicial, sem dar chances à rival. Porém, oscilou na segunda parcial, quando sofreu duas quebras de saque. Sem perder a concentração, a número oito do mundo manteve o domínio e confirmou o favoritismo. Dona de seis títulos do US Open, ela segue em busca do recorde de troféus do Grand Slam. Soma 23 e precisa de mais um para igualar a marca da australiana Margaret Court.

Na terceira rodada, Serena fará um duelo americano contra Sloane Stephens, campeã do US Open em 2017. A veterana leva vantagem no confronto, por 5 a 1, mas a derrota sofrida diante da compatriota aconteceu num Grand Slam, no Aberto da Austrália de 2013. Na época, Stephens levou a melhor em uma forte virada.

Outra campeã de Grand Slam a avançar foi a bielo-russa Victoria Azarenka, que levou a melhor sobre a compatriota Aryna Sabalenka, atual número 11 do mundo. A ex-líder do ranking obteve uma vitória contundente por 6/1 e 6/3. Na sequência, Azarenka vai enfrentar a vencedora do confronto entre a local Sachia Vickery e a polonesa Iga Swiatek.

Na chave masculina, o destaque foi o russo Daniil Medvedev. Atual vice-campeão e terceiro cabeça de chave, ele derrotou o australiano Christopher O'Connell por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. Seu próximo adversário será o local Jeffrey John Wolf, 138º do ranking.

Totalmente recuperado de covid-19 (contraído em julho), o local Frances Tiafoe também se garantiu na terceira rodada. Nesta quinta, ele despachou o australiano John Millman por 7/6 (8/6), 3/6, 1/6, 6/3 e 6/3. Ele enfrentará agora o húngaro Marton Fucsovics, algoz do búlgaro Grigor Dimitrov (outro tenista que se recuperou do novo coronavírus) em um duelo de cinco sets: 6/7 (5/7), 7/6 (7/4), 3/6, 6/4 e 6/1.