Sensei do Sesc é Prata no Sul-americano de Judô Funcional

A sensei do Sesc Emory Spontoni, encerrou a participação no Sul-americano de Judô Funcional com medalha de prata na categoria +63 kg.



As disputas chegaram ao final neste domingo, 06 de dezembro, depois de 08 dias de competição e participação de judocas dos países sul-americanos.



Emory representou o Estado ao lado das judocas Rosileide Bernal e Daniela Rodrigues, ambas consagradas campeãs na terceira posição no quadro de medalhas, durante a etapa nacional. A classificação aconteceu depois das participações no estadual e nacional. O que manteve o esporte ativo, mesmo durante o período de Pandemia. “Foi uma iniciativa bem bacana. Pra gente manter o contato com as competições mesmo que de uma forma híbrida”, comentou a sensei Emory, que passou por meses de treinamento e concentração.



Essa foi a primeira edição do Judô Funcional, modalidade de disputa nascida no contexto da pandemia de Covid-19, de forma totalmente inovadora e segura, sem contato físico, e realizado de maneira remota com os atletas em suas respectivas casas ou academias.



O evento foi transmitido ao vivo pelo canal Golden Score, no Youtube, e ultrapassou a marca de 11 mil inscritos.