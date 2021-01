Semana de pluralidade cultural, com exposição e cinema gratuito em Campo Grande

"Entrega" é uma exposição de Thetis Selingardi - (Foto: Divulgação)

O Sesc Cultura oferece nesta semana em Campo Grande, uma programação repleta de arte e totalmente gratuita para a população que tenha interesse em sair de casa.

Seguem abertas as visitações à exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi, produzidas ao longo das últimas quatro décadas, incluindo esculturas e colagens. A visitação pode ser feita das 13h às 21 e ocorre até março.



O Cine Sesc exibe nas sessões de quarta-feira, 19h e sexta-feira, 15h e 19h, o longa Benzinho (2018), dirigido por Gustavo Pizzi. O drama foi indicado ao troféu de Melhor Filme Ibero-Americano do Prêmio Goya 2019.

Sinopse: Irene mora com o marido Klaus e seus quatro filhos. Ela está terminando os estudos enquanto se desdobra para complementar a renda da casa e ajudar a irmã. Mas quando seu primogênito é convidado para jogar handebol na Alemanha, ela terá poucos dias para superar a ansiedade e ganhar forças antes de mandar seu filho para o mundo.



A programação de janeiro, que marca a retomada das sessões do Cine Sesc, traz filmes que propõem ao espectador aproximações com as dinâmicas e subjetividades de personagens brasileiros.



Serviço