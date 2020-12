Sem Neymar, PSG empata confronto direto com líder Lille e fica em 3° no Francês

Kylian Mbappé, atacante do PSG - (Foto: Michael Spingler / AP)

O PSG podia dormir na liderança no Campeonato Francês, mas sentiu a falta de Neymar. Sem o astro, empatou o confronto direto pelo topo com o líder Lille e ainda despencou para o terceiro lugar com o 0 a 0 fora de casa.

Com uma lesão no tornozelo direito, Neymar voltará aos gramados pelo PSG apenas em 2021. No primeiro jogo sem ele, a equipe não teve forças para bater o Lille no Pierre-Mauroy.

Com 32 pontos, o PSG foi ultrapassado pelo Lyon na rodada, que soma os mesmos 33 do Lille, porém perde a ponta nos critérios de desempate. Buscará recuperar a liderança na quarta-feira, diante do Strasbourg, no Parque dos Príncipes.

Aniversariante do dia, Mbappé queria anotar um gol para não apenas comemorar seus 22 anos, como dedicar ao amigo machucado. Contudo, iniciou no banco de reservas e pouco fez quando entrou em campo, restando pouco mais de 15 minutos.

Mesmo com o peso do jogo, Thomas Tuchel usou escalação mista na casa do Lille, que também sentiu muita falta de seu astro, Renato Sanches.

Sem seus principais jogadores, os ataques não conseguiram se impor diante das melhores defesas do Campeonato Francês. Lille e PSG foram vazados apenas 10 vezes na competição.

Demais jogos: Brest 2 x 2 Montpellier; Dijon 0 x 1 Monaco, Nantes 1 x 1 Angers, Saint-Etienne 2 x 2 Nomes, Lorient 0 x 3 Rennes e Strasbourg 0 x 2 Bordeaux.