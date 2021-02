Sem Neymar, Paris Saint-Germain derrota o Nimes e mantém o 3º lugar no Francês

Mbappé e Sarabia fizeram dois dos três gols do PSG contra o Nîmes - (Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)

Mesmo sem Neymar, que se recupera de lesão em uma costela, o Paris Saint-Germain não teve problemas para derrotar o Nimes, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, por 3 a 0, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o time do técnico argentino Mauricio Pochettino manteve o terceiro lugar na competição nacional, agora com 48 pontos, um a menos que o Lyon, vencedor no confronto contra o Dijon (1 a 0, gol de Paquetá), e a três do líder Lille, ganhador sobre o Bordeaux. O Nimes, com 15, continua na última colocação.

Em ritmo de treino, o PSG não precisou forçar muito o ritmo para encurralar o adversário e somar os gols para obter mais uma vitória. Aos 18 minutos, Di Maria aproveitou uma falha da zaga adversária para abrir o placar.

O argentino, um dos melhores em campo, fez a assistência para o espanhol Sarabia, aos 36 minutos, aumentar a vantagem dos anfitriões, que voltaram para o tempo final em ritmo mais lento. Mesmo assim, Mbappé ainda deixou a sua marca, aos 23 minutos.

Com 3 a 0 no placar, o PSG passou a administrar a vantagem e esperou o tempo passar. O time volta a jogar no domingo, quando visita o Olympique de Marselha, enquanto o Nimes vai receber o Monaco.

Outros resultados da rodada: Metz 1 x 1 Montpellier, Reims 0 x 0 Angers, Rennes 1 x 1 Lorient, Strasbourg 2 x 2 Brest, Lens 2 x 2 Olympique de Marselha, Monaco 2 x 1 Nice e Saint-Étienne 1 x 1 Nantes.