Sem Neymar, Mbappé brilha e comanda vitória tranquila do PSG sobre o Nice

Kylian Mbappé - (Foto: Franck Fife / AFP)

Ainda sem Neymar, que cumpriu o segundo e último jogo de suspensão pela expulsão sofrida diante do Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain obteve sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Francês, neste domingo, ao superar o Nice com facilidade, por 3 a 0, fora de casa.

Com o resultado da partida, válida pela quarta rodada, o PSG sobe na tabela de classificação, agora com seis pontos, e vai recuperando terreno depois de começar mal a competição. O Nice, do zagueiro brasileiro Dante, também tem seis pontos, mas aparece abaixo na tabela de classificação por ter saldo de gols inferior.

O time parisiense não pôde contar novamente com Neymar, fora pela briga com o zagueiro espanhol Álvaro González, a quem o crise brasileiro acusou de racismo, no duelo diante do Olympique de Marselha, mas voltou a ter Mbappé.

De volta após se recuperar da covid-19, o atacante francês foi o nome do jogo. Ele sofreu pênalti, abriu o placar, participou do segundo gol e infernizou a defesa adversária. Boa parte dos lances de perigo criados pelos visitantes tiveram a sua participação.

O triunfo começou a ser construído em jogada de Mbappé, que entrou na área pela esquerda, passou por Atal e foi derrubado por Pelmard. O atacante converteu a penalidade e abriu o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Na sequência, Draxler teve a chance de ampliar, mas, sozinho na marca do pênalti, finalizou na trave.

O segundo gol saiu dos pés de Di Maria, e novamente teve a participação de Mbappé. Ele disparou desde o meio de campo perseguido por três marcadores, deixou um deles caído, entrou na área e finalizou. O goleiro defendeu, mas deu rebote que o meia argentino aproveitou para aumentar a vantagem aos 46 da primeira etapa.

Na etapa complementar, depois de quatro chances claras, duas com Icardi, e outras com Di Maria e Mbappé, o PSG chegou ao terceiro gol, o que definiu o placar, com Marquinhos. Após cobrança de falta, o zagueiro brasileiro desviou de cabeça para as redes e sacramentou a tranquila vitória em Nice.

No final, Mbappé chegou a balançar as redes de novo após assistência de Draxler, mas o bandeirinha invalidou o lance por impedimento do meio-campista alemão na origem da jogada.