Sem Messi, Barcelona só empata com o Eibar em casa e fecha 2020 com novo tropeço - ( Foto: Estadão )

O Barcelona fechou 2020 com mais um resultado decepcionante no Campeonato Espanhol. Mesmo atuando no Camp Nou, não conseguiu ir além do empate com o Eibar, por 1 a 1. Com Messi de folga, o time catalão pouco produziu e vira o ano somente na sexta colocação, a sete pontos do líder Atlético de Madrid.

Os catalães viram Braithwaite ter uma jornada para ser esquecida no Camp Nou. O camisa 9 teve a chance de abrir o marcador logo com 7 minutos, mas cobrou o pênalti para fora. Além disso, teve um gol anulado aos 25.

Para piorar o dia, o Eibar ainda saiu na frente do placar graças a bobeira da defesa do Barcelona. Kike García roubou a bola e bateu na saída do goleiro Ter Stegen, aos 13 da etapa final.

Braithwaite até teve chance de redenção da etapa decisiva. Foram duas boas chances. Ficou no quase na primeira e falhou feio na segunda. O dia só não foi péssimo graças a Dembélé, que saiu do banco para garantir ao menos um ponto.

O lateral-esquerdo Firpo fez grande jogada e cruzou rasteiro para o francês deixar o placar em 1 a 1. Outro a sair da reserva, o brasileiro Phillipe Coutinho também podia se consagrar. Mas não finalizou aos 43, desperdiçando a chance da virada.

O Barcelona subiu para os 25 pontos, na sexta colocação. O líder Atlético de Madrid tem 32 e dois jogos a menos. O Eibar é apenas o 14.°, com 16 pontos.

Também nesta terça-feira, o Sevilla ganhou do Villarreal graças a Ocampos. O atacante argentino abriu o placar e deu o passe para En-Nesyri definir a vitória por 2 a 0, subindo para a quarta posição, com 26 pontos, à frente do quinto Villarreal pelos critérios de desempate.