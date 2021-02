Sem lesão, Rodrigo Caio faz tratamento e deve jogar duelo decisivo pelo Flamengo

Rodrigo Caio - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O zagueiro Rodrigo Caio não deve ser problema no Flamengo para o duelo desta quinta-feira com o São Paulo, no Morumbi, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o triunfo sobre o Internacional, domingo, com dores no tornozelo direito, mas os exames não detectaram lesão.

Assim, nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, Rodrigo Caio iniciou tratamento para ficar à disposição de Rogério Ceni para o decisivo confronto. "Nesta segunda-feira (22.02), o atleta Rodrigo Caio realizou exame, que não constatou lesão. Em função das poucas dores, iniciou tratamento para ficar em condições para o jogo de quinta-feira", publicou o Flamengo em seu perfil no Twitter.

O clube ainda explicou que o meia Diego e o atacante Gabriel não preocupam. Também por problemas físicos foram substituídos no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Inter. E fizeram os mesmos trabalhos regenerativos dos demais titulares nesta segunda. "Diego Ribas e Gabriel Barbosa foram reavaliados no CT e realizam trabalho regenerativo normalmente", explicou.

Assim, a principal dúvida do Flamengo para o duelo com o São Paulo é o volante Willian Arão, que vinha sendo escalado na zaga. Em recuperação de fratura no dedo do pé, ficou no banco de reservas diante do Inter.

Líder do Brasileirão, o Flamengo será bicampeão nacional consecutivo se derrotar o São Paulo, quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. O time tem dois pontos de vantagem para o Inter, que receberá o Corinthians.