Sem dinheiro, times paulistas buscam negociar atletas para aliviar folha salarial

Mancini observa Xavier e garoto Cauê em treino do Corinthians - (Foto: Estadão/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians )

Com o começo da temporada, vários clubes estão se mexendo e fazendo mudanças em seus elencos, especialmente aqueles que fracassaram em 2020. Diante do insucesso na temporada passada e com problemas financeiros, Corinthians, São Paulo e Santos devem enxugar seus plantéis com o objetivo de cortar gastos e reduzir a folha salarial.

Com a pior campanha entre os quatro grandes de São Paulo e fora da Copa Libertadores neste ano, o Corinthians é quem está promovendo a maior limpa entre seus jogadores. A grande lista de dispensa também tem a ver com escolhas malsucedidas de atletas que, na maioria dos casos, têm alto salário e não dão retorno esportivo.

Luan, por exemplo, foi comprado por R$ 22 milhões do Grêmio. O meia-atacante, reserva na reta final da última temporada, frustrou a torcida e a diretoria com atuações ruins e pode deixar a equipe alvinegra. Também existe a possibilidade de ser usado como moeda de troca. O salário alto é um entrave para liberar o jogador, muito criticado pela torcida e que chegou com a esperança de repetir o bom desempenho que o consagrou como o "Rei da América" em 2017.

Antes do fim do Brasileirão, o técnico Vagner Mancini já havia avisado que o elenco seria "oxigenado". "Decisões serão tomadas, não só no Corinthians, mas em todas as equipes. É importante que algumas coisas aconteçam, você oxigene seu elenco, seu clube, para que algumas coisas sejam melhores", afirmou o treinador.

A oxigenação já está em andamento, de modo que vários nomes dos 36 atletas do inchado elenco estão sendo avaliado e alguns já até saíram, caso de Matheus Davó, contratado no ano passado junto ao Guarani e que agora foi devolvido por empréstimo ao time campineiro para a disputa do Paulistão.

Outros que já acertaram sua saída do Parque São Jorge são o goleiro Walter e o atacante Jonathan Cafú. Sem espaço, os dois foram negociados com o Cuiabá, equipe mato-grossense recém-promovida à elite do futebol brasileiro. Walter estava no Corinthians desde 2013 e atuou pouco ao longo dos últimos anos por causa da idolatria de Cássio, titular absoluto mesmo em alguns momentos de instabilidade. Já Cafú deixa o clube após quatro meses e apenas três partidas disputadas. O zagueiro Marllon também pode entrar nesse pacote de negociações com o Cuiabá.

A lista ainda tem mais nomes. Ramiro, Everaldo, este sequer inscrito no Estadual, e até Jô também podem fazer parte da barca corintiana. Éderson está com acordo encaminhado para defender o Fortaleza e os atacantes André Luis e Madson, que retornaram de empréstimo recentemente, já foram avisados que não serão utilizados.

O presidente Duílio Monteiro Alves e o diretor de futebol, Roberto de Andrade, estão avaliando as mudanças e aguardam propostas. Em contrapartida, com o orçamento apertado, poucos reforços devem chegar e a ideia é usar o Campeonato Paulista para dar oportunidade no profissional aos jovens das categorias de base.

SÃO PAULO - No São Paulo não deve haver uma reformulação, mas haverá mudanças. Brenner foi vendido antes mesmo do fim da temporada ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer, e o clube já anunciou a chegada do atacante Bruno Rodrigues, destaque na Ponte Preta. A diretoria recebeu propostas pelo volante Luan, mas ele quer continuar na equipe. Já o lateral espanhol Juanfran foi dispensado após não ter seu contrato renovado.

A maior incógnita é Daniel Alves. O camisa 10 tem o maior salário do elenco são-paulino, o clube tem uma dívida enorme com ele referente aos direitos de imagem e precisa montar um arranjo financeiro para conseguir bancar os vencimentos do jogador. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, reconheceu que não é fácil assegurar a permanência do capitão, mas elogiou a sua postura profissional e disse que busca meios para mantê-lo no São Paulo.

"Do ponto de vista financeiro, o que eu posso te dizer é que não é fácil. Nós estamos buscando alternativas para que a gente consiga fazer com que o Daniel Alves permaneça no São Paulo. Há de se dizer que ele nunca fez nenhuma referência a não continuar no São Paulo, nem uma única vez. O salário dele não é fácil para um clube como o São Paulo. Vamos sim conversar com o Daniel Alves. Há, sim, um valor em aberto com o Daniel Alves, que ficou do ano passado, vamos negociar, mas sempre a nossa intenção é contar com o Daniel Alves".

O técnico Hernán Crespo reforçou que "Daniel Alves é muito importante" e Muricy Ramalho, coordenador de futebol, também reiterou que a ideia é que o camisa 10 fique. "Claro que tem o acerto financeiro a ser feito com ele, mas ele é nosso líder, nosso capitão e o Crespo conta com ele. Tudo depende das conversas", explicou o Muricy em entrevista à TV Gazeta.

Segundo o ex-treinador, a diretoria trabalha para trazer ao menos um reforço em todos os setores. "Acho que a gente precisa de reforços nas três áreas. Defesa, meio-campo e ataque. Um 10 que pensa o jogo, um atacante", destacou o coordenador, que reconheceu que a maior dificuldade para contratar são os problemas financeiros.

"Não é difícil, mas a nossa parte financeira está ruim, muito complicada. A gente vai ter de ser muito criativo, mas ao mesmo tempo, não viemos aqui para ser mais um. Eu estava morando na praia, sossegado, e vim aqui para ganhar. A situação é difícil, mas vamos ter de investir. Não podemos errar nas contratações de jogadores", pontuou o profissional, contratado na gestão de Julio Casares para "ajeitar a casa".

SANTOS E PALMEIRAS - O elenco do Santos vice-campeão da Libertadores já não é mais o mesmo com a saída de jogadores importantes. Lucas Veríssimo foi negociado com o Benfica e Diego Pituca, com o Kashima Antlers, do Japão. Além disso, o argentino Ariel Holan foi contratado para substituir Cuca no comando da equipe alvinegra. Dos principais atletas, quem tem mais chance de sair é o venezuelano Soteldo.

A diretoria chegou a aceitar uma proposta de cerca de R$ 40 milhões do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo meia-atacante em outubro do ano passado. No entanto, o baixinho decidiu ficar para ganhar a Libertadores. O título não veio, e o Santos, precisando reforçar o caixa e com débito com o Huachipato, do Chile, não deve facilitar sua saída. A ideia do jogador é se transferir para a Europa.

"Eu vejo que é difícil continuar no Santos porque ainda há uma dívida pelo passe para o Huachipato e, como é difícil de pagar, procuram outra equipe para saldar essa dívida. O meu sonho é saltar para uma equipe importante na Europa e tenho a certeza que este ano isso vai acontecer", revelou Soteldo em entrevista para o site El Estímulo, de seu país natal.

Dos quatro principais clubes de São Paulo, o Palmeiras é quem menos vai movimentar seu elenco. Campeão paulista, da Libertadores e com possibilidade de encerrar a temporada com três títulos se vencer a Copa do Brasil, o time alviverde trabalha para manter os jovens que se destacaram nesta temporada, como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, e buscará, a pedido de Abel Ferreira, reforços pontuais. Um lateral-direito, um meia e um atacante finalizador são as prioridades.

Por enquanto, o único que está de malas prontas é Emerson Santos. Na próxima semana, após a final da Copa do Brasil, o zagueiro deve ser anunciado como reforço do Kashiwa Reysol, do Japão. A proposta é de aproximadamente R$ 9 milhões por 70% dos direitos econômicos do defensor de 25 anos. O clube alviverde é dono de 100% dos direitos do atleta.