Sem Davis, Lakers caem para os Pistons e perdem a segunda partida seguida na NBA

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers está no meio de uma sequência de sete jogos seguidos fora de casa na temporada regular e sem um de seus astros, no caso Anthony Davis - poupado com dores no quadril -, passa por um momento ruim. Na rodada de quinta-feira, a franquia da Califórnia encarou o Detroit Pistons, que tem uma das piores campanhas até o momento, e perdeu por 107 a 92, colecionando a sua segunda derrota consecutiva.

Somado ao revés para o Philadelphia 76ers na quarta-feira, os Lakers despencaram da liderança da Conferência Oeste para o terceiro lugar, agora com 14 vitórias em 20 jogos, sendo ultrapassado por Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Já os Pistons, que obtiveram o quinto triunfo em 19 partidas, estão no 14.º e penúltimo lugar no Leste.

O destaque da partida foi o ala-pivô Blake Griffin, que teve atuação pelos Pistons de 23 pontos e seis assistências em pouco menos de 35 minutos e meio em quadra. Wayne Ellington encerrou a noite com 20 pontos e viu Mason Plumlee contribuir com 17 pontos e 10 rebotes. Pelos Lakers, LeBron James flertou com o "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 22 pontos, sete rebotes e 10 assistências e recebeu contribuições de Kyle Kuzma (22 pontos e 10 rebotes) e de Talen Horton-Tucker (13 pontos).

Para ultrapassar o rival na tabela de classificação, o Los Angeles Clippers derrotou o Miami Heat por 109 a 105, na Flórida. Serge Ibaka conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 10 pontos e 13 rebotes. Também contribuíram Nicolas Batum (18 pontos), Lou Williams (17), Marcus Morris (16) e Reggie Jackson (16).

Pelo Heat, atual vice-campeão da NBA, Tyler Herro foi o destaque com um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes. Bam Adebayo também teve bons números com 16 pontos e 13 rebotes.

Quem passa por um bom momento é o Houston Rockets, que engatou a quarta vitória seguida. Em casa, o time do Texas venceu o Portland Trail Blazers por 104 a 101, comandado pelo trio Victor Oladipo (25 pontos), John Wall (20 pontos) e Christian Wood (22 pontos e 12 rebotes). O cestinha da partida, porém, foi dos visitantes. Damian Lillard ficou perto do "double-double" com 30 pontos e nove assistências.

Por fim, após três derrotas seguidas, o Phoenix Suns mostrou poder de recuperação ao vencer, em casa, o Golden State Warriors por 114 a 93. Destaque para a boa partida de Deandre Ayton, que saiu do confronto com 12 pontos e 13 rebotes, sendo nove defensivos. Apesar do revés, quem teve boa atuação mais uma vez foi o armador Stephen Curry, cestinha da partida com 27 pontos.

