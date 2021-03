Sem casos de coronavírus, Ponte Preta deve ter mudança no gol na Copa do Brasil

Jogadores da Ponte Preta - Foto: Alvaro Jr/Ponte Preta

A Ponte Preta anunciou nesta terça-feira que nenhum jogador e membro da comissão técnica testou positivo para a covid-19. Assim, o técnico Fábio Moreno vai poder escalar o que tem de melhor nesta quarta, contra o Gama, em Luziânia, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O volante Barreto, recuperado do coronavírus, voltou aos treinos nesta terça, mas ainda não deve estar à disposição do treinador. O goleiro Pedrão, o zagueiro Rayan e o meia Camilo ainda cumprem o período de isolamento. O retorno dos três está previsto para sexta.

Em relação ao time que perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, em Itaquera, no último final de semana, Fábio Moreno deve realizar uma mudança no gol, com o retorno de Ygor Vinhas na vaga de Luan. O substituto imediato de Ivan foi diagnosticado com o coronavírus antes da estreia no Paulistão.

O comando de ataque também pode sofrer uma alteração. Isso porque Paulo Sérgio deixou o jogo contra o Corinthians reclamando de uma lesão muscular. Se não tiver condições, o camisa 9 será substituído por João Veras.

A provável escalação da Ponte tem: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli e Renan Mota; Moisés, Pedrinho e Paulo Sérgio (João Veras).

Por estar melhor colocada que o Gama no ranking da CBF, a Ponte Preta tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase.