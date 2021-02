Seleção masculina de polo é goleada pela Grécia e perde a 2ª no Pré-Olímpico - ( Foto: Estadão )

A seleção brasileira masculina de polo aquático sofreu a segunda derrota no Pré-Olímpico, que está sendo disputado na Holanda. Nesta segunda-feira, ofereceu pouca resistência e perdeu por 15 a 8 para a Grécia, no duelo disputado em Roterdã e válido pela segunda rodada do Grupo A.

A equipe havia caído na estreia para o Canadá por 11 a 7 e agora tem mais dois jogos para tentar buscar a classificação às quartas de final. Eles serão contra Montenegro, terça-feira, às 9 horas (de Brasília), e diante da Geórgia, quarta-feira, às 13h30.

A Grécia já havia vencido na primeira rodada da chave, derrotando a Geórgia por 11 a 10. Além disso, é vista como uma das candidatas a obter uma das vagas nos Jogos de Tóquio, tanto que disputou todas as edições da Olimpíada desde a de 1980 - no Rio-2016, foi a sexta colocada.

Angelos Vlachopoulos e Konstantinos Genidounias marcaram três gols cada para a Grécia, assim como o brasileiro Guilherme Gomes. Os outros gols da seleção foram de Bernardo Gomes e Rafael Vergara, que fizeram dois cada, e de Gustavo Coutinho.

A partida praticamente se definiu nos dois quartos iniciais. A Grécia terminou o primeiro vencendo por 5 a 1 e ampliou a vantagem para 10 a 3 ao fim do segundo. Ainda iria começar o último ganhando por 14 a 5, quando enfim a seleção conseguiu diminuir o placar para 15 a 8.

O Pré-Olímpico é disputado por 11 seleções - seriam 12, mas a Turquia foi excluída da disputa. Isso deixou o grupo do Brasil com cinco seleções, sendo que as quatro primeiras se classificam às quartas de final. E os três primeiros do torneio vão se garantir nos Jogos de Tóquio.