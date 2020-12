Schalke 04 apela ao 4° treinador na temporada contra a queda na Alemanha

Christian Gross - (Foto: Divulgação)

Sem ganhar há 29 jogos no Campeonato Alemão somando as duas últimas edições, o Schalke 04 anunciou neste domingo a sua última tentativa para escapar do iminente rebaixamento: a contratação do suíço Christian Gross, de 66 anos, quarto treinador na temporada.

Antes de Gross, o Schalke já havia se decepcionado com David Wagner, Manuel Baum e Huub Stevens, que assumiu por apenas dois jogos provisórios após Baum ter sido demitido em 18 de dezembro.

Em comum, todos têm contra si o fato de não conseguir fazer o Schalke ganhar. Desde a temporada passada que o time flerta com o rebaixamento, cada vez mais uma realidade. São somente quatro pontos somados em 13 rodadas do atual lanterna da Bundesliga.

O clube de Gelsenkirchen revelou que o novo técnico será auxiliado por Onur Cinel, o brasileiro Naldo, Matthias Kreutzer e o treinador de goleiros Simon Henzler. A meta é não igualar o recorde negativo do Tasmania Berlin, que ficou sem vencer por 31 jogos na temporada 1965/66.

Os próximos jogos do Schalke pelo Campeonato Alemão ocorrem nos dois primeiros fins de semana do ano. Sábado, enfrenta o Hertha Berlin e sete dias depois encara o Hoffenheim.

"Os próximos cinco meses serão sobre como permanecer na Bundesliga", disse o diretor esportivo do Schalke, Jochen Schneider. "Christian Gross mostrou na Alemanha e na Inglaterra que pode enfrentar com sucesso desafios como este.''

Gross, que anunciou em maio sua aposentadoria, tem o maior desafio da carreira pela frente. "Precisamos de um bom ambiente dentro e ao redor da equipe para ter sucesso novamente. Vou dar tudo para que possamos cumprir nossos objetivos juntos", afirmou Gross ao site oficial do Schalke.