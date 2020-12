Scarpa exalta chances com Abel no Palmeiras: 'Não pensava mais em jogar este ano'

O meia-atacante Gustavo Scarpa valorizou nesta quinta-feira as chances que vêm recebendo no Palmeiras sob o comando do técnico Abel Ferreira. O jogador, que esteve perto de ser negociado em outros momentos, admitiu que não esperava receber as oportunidades em campo nesta temporada após perder espaço com os treinadores anteriores.

"Não pensava mais em jogar este ano. Eu já tinha dado como certo de que deveria arrumar outra alternativa porque realmente tive poucas oportunidades antes do Abel. Mas eu me mantive com a cabeça boa na maior parte do tempo, trabalhei firme para aproveitar a oportunidade quando ela aparecesse. Aconteceu. Demorou um pouco para aparecer a oportunidade, mas eu estive preparado e estou feliz por dar a volta por cima", disse Scarpa.

O jogador chegou ao clube paulista em 2018, mas nos últimos meses vinha sendo preterido na equipe, principalmente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Mas tudo mudou desde a contratação de Abel Ferreira, no dia 30 de outubro. No ano Scarpa já disputou 28 jogos, com três gols e quatro assistências.

"No futebol, você sempre tem de estar preparado para momentos bons e ruins. É muito dinâmico, não dá para desanimar quando está mal e nem acomodar quando está bem. Fico feliz por ter dado a volta por cima jogando de novo e espero poder manter o bom momento que estou vivendo. Quero dar sequência, fazer bons jogos e ajudar o Palmeiras a conquistar títulos", comentou. "A gente não pode acreditar que somos os melhores quando estamos bem e nem que somos os piores quando estamos mal."

Scarpa fez elogios ao treinador português e explicou por que costuma se destacar sob o comando dele. "A gente sente esse respaldo dele, sente que ele confia muito na gente e não deixa nada de fora atrapalhar a equipe. A gente gosta bastante da personalidade dele. É um cara que passa muita confiança para a gente, acredito que o diferencial é que ele treina igualmente a equipe titular e a reserva, todo mundo sabe o que tem de fazer."