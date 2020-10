SBT se aproxima da transmissão da Copa Sul-Americana; RedeTV! está na briga

Taça da Copa Sul-Americana - (Foto: Divulgação/Conmebol)

Faltando pouco mais de 48 horas para o início da segunda fase da Copa Sul-Americana e a estreia do São Paulo na competição, o SBT e a RedeTV! disputam a compra dos direitos de transmissão da competição. Por enquanto, os jogos vão ser exibidos apenas na Conmebol TV. A emissora de Silvio Santos é quem está mais próximo de um acordo e o anúncio do acerto pode acontecer nas próximas horas.

As duas emissoras já negociam com a Conmebol há pelo menos duas semanas. Mas o interesse se intensificou com a participação do São Paulo, que entrou no torneio após ser eliminado da Libertadores. Além do time paulista, o Vasco e o Bahia são as outras equipes brasileiras na Sul-Americana.

O SBT leva vantagem na disputa por ter chegado primeiro, tem uma oferta melhor e um bom relacionamento com a Conmebol. A entidade que comanda o futebol sul-americano está satisfeita com a forma com que a emissora tem exibido a Libertadores, principalmente em relação ao fato de dar destaque para as empresas patrocinadoras da competição.

Além de SBT e RedeTV!, a Rede Globo e a Band chegaram a demonstrar interesse, mas as conversas não foram adiante. A ideia é tentar um acerto para a exibição dos jogos já nesta quarta-feira, quando o São Paulo visita o Lanús-ARG e o Vasco pega o Caracas. O SBT deseja exibir as duas partidas.

Mesmo se não conseguirem um acerto para os jogos desta quarta, as negociações podem continuar para o jogo da volta ou oitavas de final, caso as equipes brasileiras continuem na competição.